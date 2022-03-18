Лавров пригрозив, що Росія знищуватиме в Україні вантажі, які вважатиме небезпечними

Держава-агресорка не може прийняти той факт, що цивілізований світ підтримує Україну та надсилає їй допомогу. Росія пригрозила знищувати на українській території всі вантажі, які вона вважатиме "небезпечними".

Відповідну заяву зробив глава російського закордонного відомства Сергій Лавров, повідомляє 24 канал. Як показує досвід, у Росії не відчувають межі у цинізмі цілей для обстрілів.

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Росія погрожує знищувати в Україні вантажі з допомогою

Будь-які вантажі, які містять озброєння для України, стануть законною ціллю для Росії,

– пригрозив Лавров.

Ба більше – він насмілився заявити, що метою окупантів будуть будь-які вантажі, які держава-агресорка розглядатиме як військові. Вони "стануть російськими законними цілями, їх розстрілюватимуть".

Також міністр додав, що "передача радянських С-300 з інших країн в Україну без згоди Росії є незаконною і Москва не допустить цього".

Зауважимо, думки про те, що Росія все ще може вказувати світу, яку зброю куди доставляти або не доставляти, залишилися лише у головах самих росіян.

Нагадаємо, днями стало відомо, що США нададуть Україні 800 систем протиповітряної оборони та 9 тисяч протитанкових комплексів.

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