У Кремлі знову налякані і згадують ядерну лякалку

Лавров знову лякає Захід ядерною війною. Коментуючи прохання України зменшити обмеження на удари по об'єктах у Росії західною зброєю, Лавров порівняв західних політиків з дітьми, які граються сірниками.

Захід чекає на повернення здорового глузду у Путіна

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров пригрозив, що американським керманичам не варто думати, що якщо розпочнеться третя світова війна, то вона обмежиться тільки Європою. Ця війна, мовляв, може торкнутися і Північної Америки.

Читайте також Що дуже заважає окупантам на шляху до Покровська

Ці лякалки Лаврова є невипадковими. У Москві починають усвідомлювати, що Захід, хоч і повільно, але перетинає власні "червоні лінії". Раніше Захід не хотів, щоб війна поширювалася на суверенну територію Росії, забороняв ЗСУ завдавати ударів своєю зброєю по Росії. Та зараз ситуація змінюється.

Дискусії щодо можливості застосування західної зброї для ударів по території Росії стають мейнстрімом в істеблішменті країн-членів НАТО. Нещодавно з закликом послабити обмеження виступив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він зовсім не самотній у своєму уявленні про те, як далі мають розвиватися події на російсько-українському фронті.

У Вашингтоні зараз демонструють певну обережність. З'явилося повідомлення про те, що США досі не змінили своєї позиції щодо можливості застосування ракет ATACMS по воєнних об'єктах на території Росії. Та очевидно, що сама логіка багаторічної російсько-української війни має підвести Вашингтон до скасування і цих червоних ліній.

У США весь час очікують на те, що до президента Росії повернеться здоровий глузд і він почне думати про те, як закінчити війну з Україною, адже свою мету агресор реалізувати не може. Здавалося б, що війна на території Росії мала б підштовхнути Путіна до такої думки. Саме тому на Заході досить спокійно поставилися до використання своєї зброї для участі в операції ЗСУ у Курській області. Захід хотів, щоб Путін побачив, як змінюється ситуація для нього і для його країни.

Але відбувається щось абсолютно інше – Путін не лише не збирається закінчувати війну, але й переходить до нових етапів жорстокої ескалації. Остання атака Росії на Україну була наймасованішою за всі роки війни. Бажання Москви перетворити Україну на інфраструктурну пустелю є очевидним для західних політиків.

Єдиний козир Кремля

Саме тому буде збиратися Рада Україна – НАТО та інші інституції, щоб обговорити наслідки дій Путіна і те, як далеко він може зайти. У Заходу немає іншого виходу, окрім як дозволити Україні знищувати воєнні об'єкти на території Росії, щоб зменшити ефективність російських ударів по Україні.

Такі дозволи та можливість перенесення війни на російську територію, – тільки питання часу. Путін і Лавров це прекрасно усвідомлюють. Для того, щоб паралізувати західних політиків, вони знову нагадують про можливість великої ядерної війни, яка все знищить. Вони нагадають Заходу, що Путін і його оточення не дуже серйозно думають про збереження життя росіян.

Їхню байдужість до безпеки життя свого населення можна було побачити на подіях у Курській області. Російське суспільство та російська влада абсолютно байдуже поставилися до того, що відбувається у Курській області та, ба більше, використали проблеми цивільного населення для безсоромної шовіністичної пропаганди та доказу того, що війна з Україною має продовжуватися аж до повного знищення України.

Актуально Спростовую улюблену легенду "великого історика" Путіна

У такій ситуації єдиний реальний козир для Кремля – це ядерна лякалка. Намагання переконати, що у складній ситуації Путін не зупиниться не тільки перед тактичним ядерним ударом по Україні, але й перед використанням стратегічного ядерного озброєння для ударів по США та ЄС. Мовляв, єдина можливість для американців вижити – це відмовитися від допомоги Україні, дати можливість Росії продовжити війну на винищення України аж до повної та остаточної капітуляції Києва.

Цього не буде. Захід прекрасно усвідомлює, що має можливості для відповіді на ядерні погрози Лаврова. Не піддаватися на шантаж Путіна та Лаврова – це єдина можливість вижити в тій війні, яка розпочалася в Європі у 2022 році і яка не має жодної реальної тенденції до закінчення доти, поки Захід буде боятися путінських фантазій.