Побічна дія ліків: Лавров на G20 пожалівся на Зеленського і звинуватив у зриві переговорів

Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров на полях саміту G20 звинуватив Україну у "зриві" мирних переговорів. Прихвостень Владіміра Путіна переконаний, що Київ нібито затягує вирішення "конфлікту".

Цинічні заяви Лаврова опублікували російські пропагандисти, пише 24 канал. Повідомляється, що глава МЗС Росії провів "короткі бесіди" з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Лавров звинуватив США у війні в Україні

Лавров на Балі загримів до лікарні та, можливо, через побічну дію ліків наплів Шольцу та Макрону, що нібито це саме Україна "зриває переговорний процес".

Він сказав, що Макрон нібито "підтвердив свій настрій продовжувати контакти" з Путіним для "врегулювання конфлікту в Україні". Однак в Макрона поки не підтверджували відповідну інформацію.

Лавров традиційно звинуватив США у кровопролитній російсько-українській війні. Російський дипломат стверджує нібито "інші країни все більше переконуються, що конфлікт в Україні був спровокований Вашингтоном". Втім, про які країни йдеться – не відомо.

Він поскаржився на те, що Україна начебто "категорично відмовляється від будь-яких переговорів". Лавров сказав, що Україна "висуває умови, які заздалегідь нереалістичні". При чому, за його словами, Росія не відмовлялася від переговорів.

Кремлівський політик звинуватив Україну в затягуванні війни та поплакався через виступ Володимира Зеленського на саміті G20. Лавров сказав, що Зеленський буцімто не слухає жодних порад Заходу про переговори з Росією.

Крім того, він поскаржився, що риторика Зеленського була "русофобська, агресивна".

Що відомо про виступ Зеленського та умови України

Володимир Зеленський під час саміту G20 вкотре оголосив умови миру. Пропозиції України щодо миру включають виведення російських військ і припинення бойових дій.

Також Зеленський наголосив на ядерній, продовольчій та енергетичній безпеці. Президент підкреслив, що не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

Заяву Зеленського прокоментував прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков. Представник Кремля теж звинуватив Україну у відмові від мирних переговорів.

Росія активно хоче посадити Україну за стіл переговорів через невдачі на фронті, зокрема деокупацію Херсона. У Кремлі також активно говорили про переговори, коли ЗСУ звільняли Київщину та Харківщину. Насправді ж Росія хоче отримати час, щоб відновити свої сили та продовжити війну.

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