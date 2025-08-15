Про це в ефірі 24 Каналу говорили з політологом Ігорем Рейтеровичем. За його словами, можливо, Сергій Лавров хотів створити якийсь мем. Але ця спроба була так собі.

Якою була реакція на Лаврова?

Як наголосив Рейтерович, можливо, Лавров хотів натякнути, що російський диктатор Путін хоче відновлювати СРСР. Колись були два геополітичні центри. І тепер вони нібито повертаються до старого формату.

Наскільки я побачив з реакції американських медіа, то там усі відреагували так, що Лавров якийсь "тю-тю". Не оцінили його спробу створити мем,

– зазначив Рейтерович.

Звісно, в Росії вже перебувають в екстазі через дії Лаврова. Там тішаться, що вони перебувають у центрі уваги. Для них зустріч у США – велика перемога. Так вони це й подають.

Додамо, Дональд Трамп нещодавно згадав про гарантії безпеки для України. Він проти того, аби це працювало через НАТО. Але можливі інші формати.