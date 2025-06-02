Дзвінок Лаврова до Рубіо міг мати цікаву мету, але дещо пішло не так

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров зателефонував державному секретарю США Марко Рубіо після масштабної української атаки на російські аеродроми у неділю, 1 червня.

Є три сценарії, чому він міг зателефонувати у Сполучені Штати Америки. Політолог та президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний назвав 24 Каналу можливу мету телефонного дзвінка глави МЗС Росії.

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Чи міг дзвінок Лаврова бути заздалегідь запланованим

Якщо припустити, що політолог Олег Лісний має рацію, і вибухи мостів у Росії були інсценовані самими росіянами, розмова Лаврова з Рубіо була запланованою заздалегідь. Вона могла бути одним з елементів тиску на майбутніх переговорах у Стамбулі.

Зауважте! У Курській та Брянській областях Росії майже одночасно стався обвал мостів.

Можливий сценарій такий: тут підривають мости, там діти плачуть. Після цього росіяни телефонують американцям і кажуть: "Бачите, як можна з українцями домовлятися, якщо вони здатні на таке?".

Другий сценарій: домовленість про цю розмову була досягнута ще до підриву мостів.

Третій варіант: після української атаки на аеродроми ситуація загострилася, росіяни зателефонували з меседжем: "Зупиніть їх! Ви ж знали, що таке може статися." Вже пізніше це обгорнули в дипломатичну обгортку і подали як "робочу зустріч".

Російська сторона повідомила, що Рубіо висловив жаль з приводу загиблих під час підриву росіянами мостів,

– зазначив Олег Лісний.

Це лише посилює припущення, що перший сценарій міг мати місце – але щось пішло не за планом.

До слова, СБУ провела блискавичну операцію, унаслідок якої знищила 34% стратегічної авіації Росії.