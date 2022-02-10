Лавров цинічно порівняв Кулебу з Геббельсом через відмову вести переговори з бойовиками

Україна постійно наголошує на тому, що не проводитиме переговори з проросійськими бойовиками з Донбасу. У Кремлі традиційно обурюються цьому. Очільник МЗС Росії відзначився цинічною заявою на цю тему.

Нова цинічна заява з Кремля

Сергій Лавров порівняв міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу з нацистським пропагандистом Йозефом Геббельсом.

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Кулеба прямо заявив, що жодного прямого діалогу з Донецьком і Луганськом не буде, оскільки такий діалог у мінських домовленостях не передбачений. Це, розумієте, вже точно школа Геббельса або навіть перевершує мистецтво головного пропагандиста Третього рейху,

– наголосив Лавров.

Він у традиційній для Кремля риториці додав, що Україна має вести офіційні перемовини з так званими "республіками" бойовиків на Донбасі. Бо це в уяві російського міністра "написано чорним по білому".

Чому Україна не говоритиме з бойовиками

Український уряд не визнає окупацію Донбасу й відповідно – так звані "республіки". Київ наполягає на обговоренні ситуації на Сході з Росією, однак та традиційно заявляє, що "не є стороною конфлікту" й закликає вести переговори зі своїми маріонетками. Українські політики запевняють, що ніколи на таке не погодяться.

Нещодавно Кулеба казав, що переговори з бойовиками – це "червона лінія" України.

Що відомо про Йозефа Геббельса Геббельса вважають головним пропагандистом Німеччини у 1933 – 1945 роках. Вступивши у гітлерівську партію він запропонував "10 заповідей націонал-соціалізму". Зокрема, політик закликав "всім серцем ненавидіти" ворогів Німеччини та "не дозволяти євреям обдурювати німців".



Пропагандист обіймав низку високих посад, однак найбільшу славу отримав після призначення рейхсміністром народної просвіти та пропаганди.

Джерело: Геббельса вважають головним пропагандистом Німеччини у 1933 – 1945 роках. Вступивши у гітлерівську партію він запропонував "10 заповідей націонал-соціалізму". Зокрема, політик закликав "всім серцем ненавидіти" ворогів Німеччини та "не дозволяти євреям обдурювати німців".Пропагандист обіймав низку високих посад, однак найбільшу славу отримав після призначення рейхсміністром народної просвіти та пропаганди.Джерело: Вікіпедія

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Лавров порівняв Кулебу з Геббельсом через слова, що Київ не вестиме діалог з Донбасом.

"Міністр закордонних справ України Кулеба прямо заявив, що жодного прямого діалогу з Донецьком і Луганськом не буде, оскільки такий діалог у мінських домовленостях не передбачено. Це, розумієте, вже точно школа Геббельса або навіть перевершує мистецтво головного пропагандиста Третього рейху. Тому що на блакитному оці вимовляти брехню, відкидати те, що схвалено Радою безпеки ООН і записано чорним по білому, і при цьому зовсім не турбуватися з приводу того, що Лондон, Париж, Берлін або Вашингтон його обсмикне, це досить комфортна позиція для демагогів, які зараз обстоюють свою правоту, намагаючись переписати мінські домовленості", – сказав Лавров.