Путін зробив ставку на двох, – політолог оцінив делегацію диктатора в Саудівську Аравію

На зустрічі у Саудівській Аравії з делегацією США росіян представлятиме міністр закордонних справ Сєргєй Лавров та помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Диктатор Владімір Путін відправив справжніх "мастодонтів" дипломатії.

Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що Лавров, відомий своїми провокативними заявами, продовжить озвучувати позицію Росії. Водночас Ушаков відіграватиме важливу роль на переговорах, його присутність є тривожним сигналом для України.

Дивіться також Зустріч між офіційними особами США та Росії є "першим кроком", – Держдеп США

Лавров – "балакуча голова", Ушаков – "важковаговик"

Політолог прокоментував склад російської делегації, яку Владімір Путін відправив на переговори до Саудівської Аравії.

Путін зробив ставку на двох "мастодонтів", і це не комплімент. Він відіслав Лаврова та Ушакова,

– зазначив він.

Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров традиційно виконуватиме роль "балакучої голови", не обтяжуючи себе дипломатичною тактовністю. Його агресивна риторика – вже не новина. Він продовжує бути обличчям російської дипломатії, хоча й часто неадекватним у своїх висловлюваннях.

Цікаво! Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук також вважає, що Путін відіслав "важку артилерію". Це, за його словами, може свідчити про серйозний підхід Росії до перемовин.

Натомість помічник глави Кремля Юрій Ушаков є справжнім "важковаговиком" у цій делегації. Він – колишній дипломат із великим досвідом роботи в США, тому добре знає, як вести переговори з американцями, і, ймовірно, саме він відіграватиме головну роль у комунікації на цій зустрічі.

Путін поки достатньо серйозно поставився до цього, відправивши туди далеко не останніх людей,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, він не знав про зустріч Росії та США у Саудівській Аравії. Голова держави вкотре наголосив, що переговори без участі Києва будуть безрезультатними.