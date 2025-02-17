"Сподіваємося на нормалізацію відносин": Лавров і Ушаков уже прибули до Ер-Ріяда

Російські дипломати Сєргєй Лавров і Юрій Ушаков прибули до Ер-Ріяда для двосторонніх переговорів із представниками США. Українська сторона участі в цих перемовинах не братиме.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС. Помічник Владіміра Путіна заявив, що Кремль очікує на нормалізацію відносин.

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Що заявила російська делегація

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров та помічник глави Кремля Юрій Ушаков прибули до Ер-Ріяда для проведення двосторонніх переговорів зі США. Українська сторона в цих перемовинах участі не братиме.

Ми приїхали для переговорів з американськими колегами. Це виключно двосторонні переговори, і більше жодних переговорів в Ер-Ріяді не може бути,

– заявив Юрій Ушаков.

Також він додав, що Кремль сподівається на "нормалізацію відносин зі США" за результатами цієї зустрічі.

У Держдепі США сказали, що зустріч у Саудівській Аравії між чиновниками США та Росії є "першим кроком" для перевірки серйозності Кремля щодо мирних переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо уже прибув до Саудівської Аравії на переговори з росіянами. Водночас президент Володимир Зеленський сказав, що наша держава нічого не знала про цю зустріч.