Лавров відмовився від участі у зустрічі глав МЗС нормандської четвірки
Джерело:24 канал
Кремль відмовився взяти участь у зустрічі нормандської четвірки. Мовилось про перемовини на рівні глав МЗС України, Франції, Німеччини та Росії.
Росія відмовилась від нормандської зустрічі на рівні міністрів, яку пропонували провести 11 листопада. Про це 8 листопада заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції.
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Лавров відмовився від зустрічі
Лавров запевнив, що буцімто для них важлива "не сама зустріч", а зміст. Політик заявив, що Кремль скерував у Францію, Німеччину та Україну 29 жовтня "проєкт підсумкового документа нормандської зустрічі, але досі не отримав реакції".
Окрім того, що наприкінці вересня Лавров розповів, що зустрічався з очільником МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріаном та запропонував провести зустріч 11 листопада.
Я йому сказав, що ми хотіли б отримати реакцію наших колег на пропозиції… Проте днями ми знову отримали спільне послання глав МЗС Німеччини і Франції, де 11 листопада позначене як мало не безальтернативна дата,
– заявив Лавров.
Він додав, що Росія скерувала "додаткові аргументи, щоб зайнятися не плануванням заходів для галочки, і перерахували кроки Києва для торпедування мінських домовленостей".
Зустріч в нормандському форматі: останні новини
- 8 листопада Сергій Никифоров заявив, що подальша робота нормандського формату за участі України, Франції, Німеччини та Росії – під питанням.
- Адже, за його словами, сторони ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту на найвищому рівні. Навіть міністри поки що не зустрічаються.
- Наприкінці жовтня Росія звернулася до України, Франції та Німеччини з пропозицією провести нормандську зустріч. Країна-агресор очікувала на відповідь держав.
- Перед тим очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що міністерства закордонних справ країн "нормандської четвірки" готові до проведення перемовин. Є один виняток – міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Саме від його рішення залежить, коли відбудеться зустріч.