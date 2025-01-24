"Інакше все залишиться як є": Лавров висунув ультиматум Трампу

Президент США попередив Росію про запровадження масштабних санкцій, якщо вона не завершить війну. У Кремлі відреагували.

Під час виступу на економічному форумі у Давосі Дональд Трамп сказав, що лише від Росії залежить, чи закінчиться війна у 2025 році. Також він висловив бажання невдовзі зустрітися з Владіміром Путіним, передає 24 Канал.

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Лавров висуває Трампу ультиматум

Тим часом очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва не бачить реальних дій з боку Києва та Заходу, які вказують на готовність до мирних переговорів.

Також міністр натякнув Трампу, що його погрози не справили враження на Кремль. Він наголосив, що коли США за нової адміністрації враховуватимуть інтереси Росії, тоді діалог Москви та Вашингтона поступово відновлюватиметься, якщо ні – "все залишиться як є".

До слова, прессекретар Путіна Пєсков прокоментував заяви Трампа на форумі у Давосі. Він зазначив, що диктатор готовий до контактів з Дональдом Трампом і зараз чекає сигналів. Крім того, Пєсков відреагував на погрози санкціями та зниженням ціни на нафту. Він сказав, що, мовляв, війна не залежить від цін на нафту, а почалася через так звану "загрозу безпеці Росії та повної відмови Заходу прислухатися до занепокоєнь Москви".