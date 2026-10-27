"Має тенденцію до загострення": Лавров заявив, що війна проти Росії триватиме надалі

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив про неминуче посилення протистояння із західними країнами у медіапросторі. За його словами, ця боротьба лише загострюватиметься.

Про це стало відомо з інтерв'ю глави російського зовнішньополітичного відомства керівникам африканських медіа.

Що сказав Лавров про інформаційну війну?

Москва очікує суттєвого збільшення тиску на міжнародній арені. Чиновник висловив переконання, що медійне протистояння лише набиратиме обертів.

Лавров окремо зупинився на діях західних держав і запевнив, що боротьба не припиниться найближчим часом. "(Інформаційна – 24 Канал) війна ця триватиме, і вона, я навіть сказав би, має тенденцію до загострення", – підкреслив міністр.

Водночас глава МЗС Росії висловив невдоволення позицією європейських країн, зазначивши, що Європа, мовляв, досі повністю ігнорує причини початку конфлікту навколо України.

На його думку, жодних змін у ставленні європейських партнерів до Москви наразі не простежується.

За словами міністра, європейські інституції продовжують регулярно ухвалювати документи та виступати з публічними заявами, які виключно засуджують дії Росії.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що Москва готова укладати економічні угоди зі США, але не погодиться на політичні поступки. Водночас посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують приїхати до Москви для переговорів.