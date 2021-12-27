Лавров заявив, що Москва відправить військових на "перемовини" з НАТО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив гучну заяву щодо перемовин з Альянсом. Москва відправить туди своїх військових. Мовляв, саме так вимагатимуть "гарантії безпеки".

Також Лавров запевнив, що Росія не висуває ультиматумів з приводу тривалості переговорів. Попри це, на думку міністра, вони не можуть бути довготривалими.

До теми Не ультиматум, але й не блеф, – Москва про власні вимоги "гарантій безпеки"

Лавров вкотре повторив мантру Кремля: "Заходу не можна вірити". Він вважає, що НАТО – це проєкт для освоєння територій після розпаду СРСР.

Про які "гарантії безпеки" мовиться

Російське МЗС опублікувало проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки".

Москва вимагає, аби Захід надав гарантії того, що НАТО не прийматиме Україну в члени Альянсу.

Байден заявляв, що ніхто не може диктувати НАТО правила.

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