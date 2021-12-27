Лавров заявив, що Москва відправить військових на "перемовини" з НАТО

27 грудня 2021 , 14:36
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Джерело:

ТАСС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив гучну заяву щодо перемовин з Альянсом. Москва відправить туди своїх військових. Мовляв, саме так вимагатимуть "гарантії безпеки".

Також Лавров запевнив, що Росія не висуває ультиматумів з приводу тривалості переговорів. Попри це, на думку міністра, вони не можуть бути довготривалими.

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Лавров вкотре повторив мантру Кремля: "Заходу не можна вірити". Він вважає, що НАТО – це проєкт для освоєння територій після розпаду СРСР.

Важливо! Раніше Лавров повідомив дату переговорів Москви та Вашингтону. Вони відбудуться 11 січня, а наступного дня – саміт Росія – НАТО.

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Автор: Тетяна Пасічник