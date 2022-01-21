Лавров заявив, що не почув від Блінкена жодного аргументу про позицію США щодо України

У Женеві завершилися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Останній сказав, що не почув жодного аргументу про позицію США щодо України

Про це очільник МЗС Росії сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі з Ентоні Блінкеном.

Важливо У фокусі – Україна: у Женеві відбулися переговори Блінкена і Лаврова

Лавров заявив, що під час зустрічі представники США намагалися зробити Україну центром переговорів. Але глава МЗС Росії намагався змістити фокус уваги на "російські пропозиції". За його словами, американці пообіцяли надати Москві письмову реакцію на ці пропозиції.

Я майже впевнений, що там згадають і про Україну. Але я не почув сьогодні жодного аргументу, який обгрунтовував би американську позицію щодо того, що відбувається на російсько-українському кордоні. Лише занепокоєння,

– сказав Лавров.

Він додав, що Росія також занепокоєна "накачуванням" України зброєю. Однак Лавров "забув", що Кремль ще з жовтня перекидає своїх військових та техніку до кордону України, дестабілізуючи ситуацію.

Загроза вторгнення Росії: головне

Вперше про можливість повномасштабного російського вторгнення заговорили західні ЗМІ ще у жовтні 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.

Росія всіляко заперечує свої агресивні наміри, хоча кремлівські пропагандисти з екранів відкрито говорять про можливість введення військ на нашу територію.

Водночас президент Володимир Зеленський закликав не панікувати. Він наголосив, що ризики російського вторгнення не стали більшими і нагадав, що війна в Україні триває вже восьмий рік.

Раніше під час свого візиту в україні Ентоні Блінкен сказав, що США чітко вказали Росії на те, що у разі агресії проти України, дії Кремля матимуть серйозні наслідки не лише з боку Штатів.

Підсумки зустрічі Зеленського та Блінкена: дивіться відео