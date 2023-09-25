"Білий шум": російський опозиціонер розібрав останні заяви Лаврова

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров видав нову порцію цинічних заяв. Він заявив, що країна-терористка нібито "поважає" територіальну цілісність України, але тільки якщо наша держава "відмовиться від вступу до НАТО". Також він сказав, що Росія готова до переговорів, але не припинить вогонь.

Усі абсурдні заяви Лаврова – це лише інформаційний шум, на який не варто звертати увагу. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Що хотів донести Лавров

Яковенко зазначив, що заява про те, що Росія готова до переговорів не несе ніякої інформації, тому що зрозуміло: щоб відбулись переговори з Україною, агресору потрібно виконати дві умови:

Усі російські війська повинні покинути територію України та піти за межі кордону 1991 року; Україна не буде проводити переговори з Владіміром Путіним, тому влада у Росії повинна змінитись.

Заява про нібито "повагу" Росії до територіальної цілісності теж абсолютно брехлива та беззмістовна. Навіть якщо припускати сценарій, що Україна відмовилась від вступу до НАТО, то російські окупанти все одно самостійно не покинули б Крим та інші окуповані території.

На мій погляд, це такий же "білий шум". Це що означає? Якщо визнають територіальну цілісність України, то в обмін на відмову від вступу до НАТО Росія готова піти з Криму та Донбасу? Звичайно, ні. Тому я думаю, що це теж беззмістовна заява,

– переконаний він.

Яковенко про заяви Лаврова: дивіться відео

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