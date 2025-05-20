Нова відмазка: Лавров заявив, що Росія не залишить у біді православні церкви в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що Росія "боротиметься" нібито за відновлення прав православної церкви в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Лавров зробив нову цинічну заяву про церкву в Україні

Сєргєй Лавров 20 травня під час прийому в МЗС висловився про так звані плани Росії в релігійній сфері.

Хочу запевнити всіх присутніх, що Росія не залишить православних людей України у біді,

– заявив він.

За словами Лаврова, Росія досягне того, щоб законні права православних людей в Україні поважалися, а канонічне православ'я повернуло собі центральне місце в духовному житті народу.

Гарантією того, що цієї мети буде досягнуто, є позиція Росії щодо справедливого врегулювання створеної Заходом "української кризи",

– цинічно додав російський міністр.

Він заявив, що "блюзнірська політика" української влади здійснюється за потурання і навіть підтримки багатьох європейських країн, де підіймають голови "привиди неонацизму та сатанізму".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у понеділок, 19 травня, провів телефону розмову з президентом Росії Владіміром Путіним. За підсумками цього діалогу очільник Кремля вкотре заявив, що для Росії головне – "усунути першопричини" війни.