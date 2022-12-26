Лавров побідкався, що Росія не збирається "бігати за Заходом"
Очільник МЗС Росії заявив, що держава-агресорка не збирається "бігати за Заходом". Також він підкреслив, що у Кремля начебто є партнери, які готові розвивати відносини у різних напрямках.
Прихвостень Путіна заявив, що Росія більше не може довіряти Заходу. Про це повідомили росЗМІ, пише 24 канал.
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Нова порція абсурдних заяв від Лаврова
Глава МЗС держави-агресорки поскаржився, що західні держави розірвали практично всі відносини з Росією. Тож окупанти більше не збираються "бігати за Заходом".
Ми, як уже неодноразово говорили, за Заходом бігати не збираємося. І ми орієнтуватимемося на тих, хто нас ніколи не підводив. І з ким ми часом дуже складно досягали компромісу, але коли ніхто ніколи нікого не обманював. Із Заходом все рівно навпаки,
– цинічно сказав Лавров.
Також він заявив, нібито найближчим часом відбудеться "серйозне скорочення можливостей Заходу керувати у світовій економіці так, як йому хочеться".Зверніть увагу!
Тож вже на початку 2023 року в росіян може різко погіршитися рівень життя. Прогнозують, що дифіцит бюджету може сягнути 7 трильйонів рублів. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.
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Путін знову заговорив про переговори з Україною
- Нещодавно Владімір Путін заявив, що Росія нібито не відмовлялася від переговорів. Диктатор зазначив: "Ми готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа – не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони".
- Також головний окупант абсурдно наголосив, нібито його держава діє виключно в правовому полі та захищає власні національні інтереси.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк різко відповів на цинічні слова Путіна. Подоляк підкреслив, що диктатору варто повернутися до реальності. Адже Росія одноосібно напала на нашу державу та вбиває українців. Кремль насправді не хоче переговорів, а лише намагається уникнути відповідальності. "Рухаємося до трибуналу", – підсумував Подоляк.