Лавров побідкався, що Росія не збирається "бігати за Заходом"

Очільник МЗС Росії заявив, що держава-агресорка не збирається "бігати за Заходом". Також він підкреслив, що у Кремля начебто є партнери, які готові розвивати відносини у різних напрямках.

Прихвостень Путіна заявив, що Росія більше не може довіряти Заходу. Про це повідомили росЗМІ, пише 24 канал.

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Нова порція абсурдних заяв від Лаврова

Глава МЗС держави-агресорки поскаржився, що західні держави розірвали практично всі відносини з Росією. Тож окупанти більше не збираються "бігати за Заходом".

Ми, як уже неодноразово говорили, за Заходом бігати не збираємося. І ми орієнтуватимемося на тих, хто нас ніколи не підводив. І з ким ми часом дуже складно досягали компромісу, але коли ніхто ніколи нікого не обманював. Із Заходом все рівно навпаки,

– цинічно сказав Лавров.

Також він заявив, нібито найближчим часом відбудеться "серйозне скорочення можливостей Заходу керувати у світовій економіці так, як йому хочеться".

У Росії починається справжнє економічне пекло. За даними джерелв українських спецслужбах, падіння всіх економічних показників держави-агресорки у грудні виявилося набагато серйознішим, аніж прогнозували керівники Центробанку та міністерства фінансів.Тож вже на початку 2023 року в росіян може різко погіршитися рівень життя. Прогнозують, що дифіцит бюджету може сягнути 7 трильйонів рублів. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

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