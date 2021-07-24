Лавров заявив, що США нібито створили "розкольницьку" ПЦУ

У російському МЗС знову відзначились заявою про Православну церкву України. Сказали, мовляв, відповідальність за нібито "створення розкольницької і безправної церковної структури" несе офіційна влада США.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров переконує, що знає, як створювали ПЦУ. Він стверджує, що "ця ініціатива Константинопольського патріарха Варфоломія прямо продиктована США".

Важливо Майже 60% православних в Україні – віряни ПЦУ, – соцопитування

Заява Лаврова

Штати, на думку Лаврова, цього не приховують. Чиновник переконує, що спеціальний посланник з питань свободи віросповідання у США підривав свободу віросповідання, нав’язуючи організаційні моменти.

Лавров знову заговорив про руйнацію єдності православних Росії та України. Російський міністр каже нібито таке ж саме відбувається щодо "канонічної території Сербської православної церкви".

Лавров заявляє про "маніпуляції"

Дипломат каже, буцімто діями Константинополя маніпулюють з Вашингтона. Він вкотре сказав про підтримку РПЦ.

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