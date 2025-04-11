Лавров каже, що США нібито розуміють ненависть Зеленського до росіян

Сєрґєй Лавров приїхав до Алма-Ати, щоб узяти участь у саміті країн СНД. Під час розмови з журналістами він укотре зробив скандальні заяви про Україну. Деталі передає 24 Канал.

Днями Лавров заявив, що Одесу будували росіяни, а отже це російське місто. Та хай там як старається пропагандист, його позиції у Кремлі похитнулися. На сцену вийшла нова зірка Путіна – Кирил Дмитрієв, з яким у Лаврова конфлікт.

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Що сказав Лавров про Україну 11 квітня

За словами російського "дипломата", адміністрація Трампа розуміє ненависть Зеленського до росіян. А також те, що українському президенту доведеться змиритися із втратою територій.

У Росії вважають, що США хочуть зрозуміти "першопричини українського конфлікту". На відміну від Європи, яка "ігнорує причини ситуації". Схожу заяву робив Пєсков у треті роковини початку повномасштабної війни Росії проти України.

Під "першопричинами" у Москві розуміють те, що Україна не здалася тоді, коли на неї напала Росія, і не йде на ультиматуми зараз. Зокрема щодо зменшення чисельності ЗСУ. Росіяни ж розказують, що вони "просто захищалися від нацистської України", а злий Захід рухав кордони НАТО дедалі ближче. Тож Путін не бачив іншого шляху, окрім як напасти на сусідню державу.

Окупанти хочуть повернути авіасполучення зі США

Зараз росіяни домовляються зі США про зняття санкцій з "Аерофлоту". Тож Лавров мріє, щоб між Росією й Америкою відновилося авіасполучення.

11 квітня до Росії прилетів Стів Віткофф – це вже підтвердив Пєсков. Імовірно, спецпредставник Трампа зустрінеться з Путіним. Але про зустріч у Кремлі обіцяють повідомити окремо.