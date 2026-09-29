Таємниця спілкування іноді втрачає захищений статус

Суд постановив, що перегляд повідомлень у вилученому гаджеті не вважається несанкціонованим втручанням у приватне життя, якщо правоохоронці не зламували систему захисту. Прецедентом стала справа жительки Івано-Франківщини, яку засудили за збут психотропів у особливо великих розмірах. Про це йдеться в матеріалах справи №354/1184/23.

Жінку зупинили біля відділення "Нової пошти" в Яремчі одразу після отримання пакунка із 330 згортками речовини PVP. Поліція вивчала обставини ймовірного злочину. Якраз під час огляду місця події підозрювана добровільно передала свій iPhone 11 поліцейським та назвала пароль доступу. Надалі оперативники виявили в телеграмі листування та 97 фотографій із позначками місць розкладання наркотичних закладок.

У касаційній скарзі засуджена намагалася визнати докази з телефона недопустимими, стверджуючи про порушення процедури та можливе втручання в дані після вилучення. Втім, колегія суддів відхилила ці аргументи, роз'яснивши важливу юридичну норму.

Як неодноразово зазначав Верховний Суд, положення охороняють права осіб, які бажають зберегти таємницю їхнього спілкування, і надають гарантії від зловживань правоохоронних органів на несанкціоноване втручання у спілкування. Натомість таємниця виключається, якщо абонент (учасник) спілкування не бажає її зберігати і добровільно розкриває її, зокрема перед державними органами,

– йдеться в постанові суду.

Тобто, норми кримінального процесу передбачають, що таємниця спілкування охороняє громадян від несанкціонованого втручання держави. Однак якщо власник сам розкриває інформацію та надає пароль, вона втрачає статус таємниці й стає відкритою.

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Оскільки правоохоронці досліджували текстові повідомлення та фото, які вже містилися в пам'яті пристрою, їм не знадобився доступ до серверів операторів чи месенджерів. Відповідно, огляд телефона відбувся в межах закону як огляд речового доказу.

Інші процедурні деталі та остаточний вирок

Захист також вказував на те, що фактичне затримання відбулося раніше, ніж вказано в протоколі, а жінці одразу не роз'яснили право мовчати.

Верховний Суд погодився із тим, що фактичне затримання відбулося раніше, й через це суд визнав недопустимими первинні самовикривальні показання жінки. Проте це не скасувало самі речові докази – вилучені наркотики та фотографії з пристрою.

Остаточним рішенням Верховний Суд залишив вирок Надвірнянського районного суду про 10 років ув'язнення з конфіскацією майна без змін.

Суди проти поширення наркотичних речовин

Нагадаємо, на Закарпатті перед судом постануть учасники організованої групи, яку підозрюють у налагодженні каналу постачання психотропів з ЄС в Україну. Наркотики пересилали міжнародними поштовими відправленнями, маскуючи їх, зокрема, у коробках з-під прального порошку. Слідство задокументувало пересилання 6 брикетів заборонених речовин вагою близько кілограма кожен.

За версією слідства, організатором був 28-річний мешканець Закарпаття. В разі доведення провини фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Крім того, ДБР повідомило про підозру трьом військовослужбовцям, які стежили за колишнім командиром 47 ОМБр Ширшиним, проникли до його автомобіля та сховали там близько 30 пакетів із канабісом і PVP. Суд обрав усім трьом тримання під вартою з можливістю внесення застави: одному – 14,9 мільйона гривень, двом іншим – по 12,6 мільйона.