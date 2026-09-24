Особливості відчуження майна неповнолітніх

Згідно з чинним законодавством України, будь-які правочини щодо житлових приміщень, де право власності має дитина, потребують обов'язкового попереднього погодження з державними інституціями. Головною умовою для посвідчення таких угод є безумовне збереження права дитини на житло та недопущення звуження її майнових інтересів. Про це нагадали в Міністерстві юстиції України.

Зокрема, вчинити правочини з майном не вийде, якщо воно належить:

малолітній дитині віком до 14 років, від імені яких діють батьки або інші законні представники;

неповнолітній особі віком від 14 до 18 років, які особисто беруть участь у підписанні договорів;

батькам, опікунам, піклувальникам та співвласникам житла, де частка належить неповнолітньому.

У першому випадку угоди укладають батьки або уповноважені законні представники малолітнього. Для продажу, дарування й інших юридичних дій обов'язковою є згода обох батьків. У разі вчинення правочину одним із батьків, письмово оформлена згода другого з них має бути нотаріально посвідчена.

Особа віком від 14 до 18 років має право самостійно підписувати договір купівлі-продажу. Для цього необхідна письмова нотаріально посвідчена згода обох батьків або опікунів.

Органи опіки та піклування зобов'язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла. Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається органом опіки та піклування після перевірки, що проводиться протягом одного місяця, і лише в разі гарантування збереження права дитини на житло,

– уточнили у відомстві.

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Фахівці наголошують, що законом передбачені випадки, коли здійснення правочину може відбутися без згоди другого з батьків. Це, зокрема, коли родич перебуває в полон або в заручниках; інтерновані у нейтральні держави; зникли безвісти за особливих обставин, визнані безвісно відсутніми.

Також згода не вимагається, якщо один з батьків проживає окремо від дитини протягом не менше, ніж 6 місяців поспіль та не бере участі у вихованні та утриманні дитини.

Куди мають звернутися батьки

Подати заявку на дозвіл можна, якщо звернутися з документами до районної у Києві держадміністрації, чи виконавчого органу міської, районної, селищної, сільської рад.

Служба у справах дітей проводить перевірку документів, оформлює рішення та надає витяг заявникам. Орган має право як дозволити вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини, так і відмовити. Батьки та опікуни мають право оскаржувати рішення в суді.

Важливо, що спроба продажу майна без дозволу органу опіки та піклування унеможливлює державну реєстрацію права власності. Нотаріус відмовить у вчиненні нотаріальної дії, а укладена із порушеннями угода може бути визнана судом недійсною. Усі витрати на оформлення скасованого правочину покладаються на сторони угоди.

Нагадаємо, з 25 травня 2026 року батькам не потрібно отримувати дозвіл органу опіки та піклування, якщо дитина безоплатно отримує у власність квартиру, будинок, земельний об'єкт незавершеного будівництва чи майбутню нерухомість. Достатньо згоди батьків або законних представників. Якщо дитині до 14 років, договір укладають батьки або законні представники.

Також варто зазначити, що майно, яке належить дитині, не ділиться між батьками під час розлучення. Воно залишається власністю дитини. Неповнолітній може бути власником або співвласником квартири, будинку чи землі. Після 14 років дитина може самостійно розпоряджатися майном.