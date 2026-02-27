Що таке булінг та чи карають за цькування?

Коли дитина систематично піддається насильству, то страждає її здоров'я, а наслідки можуть бути серйозними. Діти, які знущаються з інших, не задумаються, що можуть спричинити проблеми не лише дитині, але і своїм батькам. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

На законодавчому рівні затверджено створення безпечного освітнього середовища в кожному закладі освіти. Булінг не – це не пустощі, а насильство, на яке варто вчасно реагувати та давати таким діям правову оцінку.

Ще у 2018 році в Україні ухвалили закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)". Там встановлено, що булінг – це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному чи сексуальному насильстві, зокрема із застосуванням електронних комунікацій.

Знущання особливо вважається протиправним, коли часто повторюється. У конфлікті присутні кривдник, постраждалий та спостерігачі. Винуватець цілеспрямовано принижує, залякує чи ізолює постраждалого. В результаті цькування має негативні наслідки для здоров’я або соціальної адаптації дитини.

Форми булінгу обмежуються не лише насмішками, штовханиною, цькуванням, але й поширенням принизливого контенту в соцмережах або месенджерах. Від звичайного конфлікту такі дії вирізняє системність і фактична відсутність причини та рівності сторін.

Яка відповідальність може загрожувати за булінг?

Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає штрафи, якщо цькування було одноразовим або ж постійно повторюється:

за перший випадок – штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи на час від 20 до 40 годин;

за новий випадок булінгу або його вчинення групою осіб – штраф від 1700 до 3400 гривень або продовження громадських робіт від 40 до 60 годин.

Важливо! Якщо насильство вчинили діти віком від 14 до 16 років, то відповідальність несуть її батьки чи законні представники. Якщо про випадки цькування педагог не повідомив одразу, то відповідальність несе керівник закладу освіти.

Водночас вчинення тяжких наслідків, наприклад, побиття, вже карається як кримінальне правопорушення.

Куди можна повідомити про випадки булінгу?

Якщо вчителям відомо про булінг у школі, вони мають припинити такі дії та звернутися до керівництва, батьків і, за потреби, до правоохоронців.

Загалом будь-який учасник освітнього процесу може звернутися за допомогою. Для протидії булінгу можна дзвонити фахівцям системи безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103 чи +38 044 363 10 41, або на національну "гарячу лінію" з запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації, набравши номер 116 123 або 0 800 500 335.

Також заявки приймає Уповноважений Верховної Ради України з прав людини за номером 0 800 50 17 20.

Що ще варто знати про булінг у школах?