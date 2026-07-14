В Україні декриміналізували дорослий контент

На засіданні у вівторок, 14 липня, народні депутати прийняли за основу законопроєкт №15294, згідно з яким зникає відповідальність для людей, старших за 18 років, за пересилання дорослого контенту. Але ініціатива запроваджує чіткі правила. Про це йшлося на пленарній сесії, передає 24 Канал.

Перший законопроєкт про декриміналізацію порнографії у Верховній Раді провалили. Тоді один з авторів, народний депутат Ярослав Железняк, говорив нашій редакції, що колеги, ймовірно, хвилювалися за реакцію виборців. Проте він продовжив просувати відповідні правові зміни в Раді.

Як результат, після внесення змін депутатам вдалося ухвалити за основу проєкт, який захищає від статевих злочинів дітей, але виключає відповідальність за поширення такого контенту серед дорослих. Ініціативу підтримав 231 народний депутат. Проти були 8 парламентарів, а утрималися – три.

Законопроєкт №15294 змінює статті Кримінального кодексу, де йдеться про кримінальну відповідальність за збут і розповсюдження матеріалів інтимного характеру серед дітей, а також за примушування неповнолітніх до участі у їх створенні. Також в Україні суворо каратимуть за порнографію за участі дітей, тварин та за інші подібні збочення:

збут неповнолітнім та малолітнім "дорослого контенту";

одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження;

проведення видовищного заходу неприйнятного характеру за участю неповнолітньої чи малолітньої особи;

створення або утримання місць, де можуть розбещувати неповнолітніх;

втягнення особи в заняття проституцією, вчинені стосовно неповнолітніх чи малолітніх.

Зміни стосуються статей 301 – 303 Кримінального кодексу України. Збільшення відповідальності дозволить посилити захист малолітніх та неповнолітніх осіб, які можуть стикатися з дорослим контентом, або якщо їх примушують брати участь у незаконних діяннях.

Передбачено удосконалення окремих положень Кримінального кодексу України, що стосуються виготовлення предметів порнографічного характеру та їх збуту серед повнолітніх осіб,

– пояснили в Апараті Верховної Ради.

При цьому кримінальна відповідальність скасовується для дорослих за ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів "цікавого" характеру.

Нагадаємо, законопроєкт не пропонує запровадити повну легалізацію "дорослого контенту", а декриміналізує частину дій щодо цього для повнолітніх.

Після того, як перший законопроєкт провалився, у Верховній Раді втретє зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію дорослого контенту. Документ доопрацювали після консультацій із представниками різних фракцій, щоб він мав більше шансів на підтримку в парламенті.