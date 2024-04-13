Британія може передати Україні лазерну зброю: що про це думають у Повітряних силах

Велика Британія заявила, що може надіслати в Україну прототипи лазерної зброї DragonFire. Про перші випробування цієї зброї заявили в січні цього року, вони відбулися в Шотландії. Розробляють DragonFire із 2017-го.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону прокоментував цю інформацію досить стримано, передає 24 Канал. Він указав, що поки що зарано говорити про ефективність такої зброї.

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Що думають у Повітряних силах про лазерну зброю

Будь-які системи ППО вкрай необхідні для боротьби з ракетами і дронами, які противник запускає по нашій території. Звісно, будь-які системи, у тому числі експериментальні, були б корисні. Однак про те, наскільки вони ефективні, поки що складно сказати,

– пояснив Євлаш.

За його словами, невідомо, чи обговорювало потенційну передачу цієї зброї вище військово-політичне керівництво України. Та й загалом, краще тримати в секреті ці деталі, бо інформація досить чутлива. Тож речник ПС наголосив: нехай DragonFire обговорюють фахівці за закритими дверима. Якщо в Україні використають таку зброю, Повітряні сили повідомлять про це.

Що відомо про лазерну зброю, яку можуть передати Україні



DragonFire – це система спрямованої енергії (LDEW). Вважається, що вона дуже точна, принаймні може поцілити в монету діаметром 23 міліметри з відстані в кілометр.



Дальність зброї засекречена, але мовиться, що це зброя прямої видимості, здатна вражати будь-яку видиму ціль зі швидкістю світла. Її інтенсивний промінь прорізає ціль, у чому можна пересвідчитися на



DragonFire може вражати повітряні та балістичні цілі (дрони, ракети та міни з мінометів). До того ж вона не тільки точна, а й дешева: вартість одного пострілу становить до 500 гривень. У відео Міноборони Великої Британії ідеться про те, що лазерна зброя може змінити правила гри на полі бою. DragonFire – це система спрямованої енергії (LDEW). Вважається, що вона дуже точна, принаймні може поцілити в монету діаметром 23 міліметри з відстані в кілометр.Дальність зброї засекречена, але мовиться, що це зброя прямої видимості, здатна вражати будь-яку видиму ціль зі швидкістю світла. Її інтенсивний промінь прорізає ціль, у чому можна пересвідчитися на фото DragonFire може вражати повітряні та балістичні цілі (дрони, ракети та міни з мінометів). До того ж вона не тільки точна, а й дешева: вартість одного пострілу становить до 500 гривень. У відео Міноборони Великої Британії ідеться про те, що лазерна зброя може змінити правила гри на полі бою.

Як можна буде використати лазерну зброю в Україні

Військові експерти вважають, що передача Україні DragonFire прискорить серійне виробництво цієї зброї. Адже тут вона пройде випробування в бойових умовах. А ще розвіє сумніви скептиків: у Пентагоні раніше не були впевнені, що можна буде використовувати бойові лазери найближчим часом. Проте є думка, що DragonFire буде корисніша проти дронів, аніж проти ракет, та ще й під час масованих атак.