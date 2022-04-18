Ле Пен після війни в Україні готова взаємодіяти з Росією, щоб запобігти її альянсу з Китаєм
Джерело:Politico
Марін Ле Пен – кандидатка у президенти Франції від ультраправих – заявила, що після завершення війни в Україні готова взаємодіяти з Росією. Політикиня пояснює це тим, що хоче запобігти альянсу Москви з Пекіном.
Ле Пен заявила, що у війні вона – на боці України, адже є прихильницею суверенітету. Однак політикиня також є давньою шанувальницею Володимира Путіна й отримує партійні позики від російських банків.
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Потрібно буде дипломатично, коли закінчиться війна (в Україні – 24 канал), коли буде підписаний мирний договір, намагатися уникнути цього зв’язку, який ризикує стати для нас найбільшою небезпекою XXI століття,
– заявила Ле Пен.
Ле Пен заявила, що буде небезпечно дозволити Росії та Китаю створити альянс та дозволити їм стати першою військовою державою світу.
Ле Пен та її скандальні заяви
- Кандидатка у президенти Франції від ультраправих виступає проти того, аби на Росію наклали ембарго на постачання нафти на газу.
- Також Ле Пен заявила, що після псевдореферендуму мешканці окупованого Криму начебто "самі захотіли приєднатися до Росії".
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