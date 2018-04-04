Китайська компанія Leagoo випустила смартфон Power 5: вражаюча ціна та висока автономність

Power 5 – це перший смартфон компанії Leagoo з високою автономністю. Звісно, зараз на ринку можна знайти чимало подібних телефонів, але є декілька факторів, які вирізняють його серед інших.

Китайська компанія Leagoo постаралася створити телефон, який відповідає всім вимогам сучасної аудиторії і здатний поборотися за звання бестселера на міжнародній арені.

Читайте також: Стартував продаж нових смартфонів Nokia 8 Sirocco: огляд, характеристики, ціна

Дизайн Leagoo Power 5

Знайомство з зовнішнім виглядом новинки починається з передньої панелі. Великий безрамковий OGS-екран, прикритий високоякісним зігнутим склом Corning Curved Glass, залишає вкрай позитивне враження. Яскравість, насиченість переданих кольорів, прекрасна деталізація зображення роздільною здатністю в 2160 x 1080 пікселів і відсутність спотворень під кутами нахилу дозволяють виставити дисплею відмінну оцінку. Задня панель фаблету прикрашена подвійною фотокамерою, сканером відбитків пальців і округленими бічними гранями для підвищення ергономіки.



Новий смартфон від Leagoo отримав батарею на 7 000 міліампер годин

Корпус Leagoo Power 5 виготовлений із пластмаси та металу. Розміри нового смартфону: висота – 162,8 міліметрів, ширина – 76,15 міліметрів, товщина – 11,8 міліметрів. Девайс буде випускатися в голубому, золотистому та чорному кольорах.



Leagoo Power 5 – зручний, стильний та продуктивний

Основні характеристики Leagoo Power 5

Power 5 оснащений енергоефективним Mediatek Helio P23, що не обділений і значною ігровою продуктивністю. Комбінація чіпа з 6 Гбайт оперативної пам’яті та графічним адаптером MaliG71-MP2, які гарантують успішний запуск вимогливих ігор. Функціонувати подібні додатки будуть на середньо-високих налаштуваннях графіки. Смартфон оснащений 64 Гбайтами постійної пам’яті, який можна збільшити за допомогою MicroSD.

Leagoo Power 5 обладнали двомодульною основною камерою від Sony на 13 та 5 мегапікселів. Пара камер не здивує користувачів божевільною кількістю деталей на одержуваних знімках або їх ідеальною передачею кольору, навіть вечірня зйомка з такими модулями проходить комфортно. 8-мегапіксельна фронтальна камера зі світлодіодним спалахом заслуговує схожих слів.

Читайте також: В мережі оприлюднили зображення флагманського смартфона Xiaomi Mi 7

Як заявляє виробник, справжня ємність акумулятора становить 7 000 міліампер годин. Кожна батарея Leagoo сертифікована відповідно до міжнародних стандартів випробувань акумуляторних батарей – UN38.3 та IEC 62133. Це означає, що ви отримаєте батарею тієї ємності, яка вказана (а не як зазвичай – пишуть одне, а за фактом виходить в два рази менше).

Огляд нового Leagoo Power 5 – дивіться відео

LTE, OTG і доопрацьований Android Oreo лише підсилюють шанси девайсу бути хітом, адже настільки довгограючих и технологічних апаратів сьогодні дійсно небагато.

Ціна Leagoo Power 5

Вже 16 квітня телефони надійдуть у продаж за ціною 230 доларів (близько 6 тисяч гривень). Також Power 5 можна виграти всього за 2 долари.