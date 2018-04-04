21:32
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
9°C
17°C 5°C
  • четвер
    15°C 9°C
  • п'ятниця
    14°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Китайська компанія Leagoo випустила смартфон Power 5: вражаюча ціна та висока автономність

696 Читать новость на русском
Китайська компанія Leagoo випустила смартфон Power 5
Китайська компанія Leagoo випустила смартфон Power 5 / Фото з вільних джерел

Power 5 – це перший смартфон компанії Leagoo з високою автономністю. Звісно, зараз на ринку можна знайти чимало подібних телефонів, але є декілька факторів, які вирізняють його серед інших.

Китайська компанія Leagoo постаралася створити телефон, який відповідає всім вимогам сучасної аудиторії і здатний поборотися за звання бестселера на міжнародній арені.

Читайте також: Стартував продаж нових смартфонів Nokia 8 Sirocco: огляд, характеристики, ціна

Дизайн Leagoo Power 5

Знайомство з зовнішнім виглядом новинки починається з передньої панелі. Великий безрамковий OGS-екран, прикритий високоякісним зігнутим склом Corning Curved Glass, залишає вкрай позитивне враження. Яскравість, насиченість переданих кольорів, прекрасна деталізація зображення роздільною здатністю в 2160 x 1080 пікселів і відсутність спотворень під кутами нахилу дозволяють виставити дисплею відмінну оцінку. Задня панель фаблету прикрашена подвійною фотокамерою, сканером відбитків пальців і округленими бічними гранями для підвищення ергономіки.

Китайська компанія Leagoo випустила смартфон Power 5
Новий смартфон від Leagoo отримав батарею на 7 000 міліампер годин

Корпус Leagoo Power 5 виготовлений із пластмаси та металу. Розміри нового смартфону: висота – 162,8 міліметрів, ширина – 76,15 міліметрів, товщина – 11,8 міліметрів. Девайс буде випускатися в голубому, золотистому та чорному кольорах.

Китайська компанія Leagoo випустила смартфон Power 5
Leagoo Power 5 – зручний, стильний та продуктивний

Основні характеристики Leagoo Power 5

Power 5 оснащений енергоефективним Mediatek Helio P23, що не обділений і значною ігровою продуктивністю. Комбінація чіпа з 6 Гбайт оперативної пам’яті та графічним адаптером MaliG71-MP2, які гарантують успішний запуск вимогливих ігор. Функціонувати подібні додатки будуть на середньо-високих налаштуваннях графіки. Смартфон оснащений 64 Гбайтами постійної пам’яті, який можна збільшити за допомогою MicroSD.

Leagoo Power 5 обладнали двомодульною основною камерою від Sony на 13 та 5 мегапікселів. Пара камер не здивує користувачів божевільною кількістю деталей на одержуваних знімках або їх ідеальною передачею кольору, навіть вечірня зйомка з такими модулями проходить комфортно. 8-мегапіксельна фронтальна камера зі світлодіодним спалахом заслуговує схожих слів.

Читайте також: В мережі оприлюднили зображення флагманського смартфона Xiaomi Mi 7

Як заявляє виробник, справжня ємність акумулятора становить 7 000 міліампер годин. Кожна батарея Leagoo сертифікована відповідно до міжнародних стандартів випробувань акумуляторних батарей – UN38.3 та IEC 62133. Це означає, що ви отримаєте батарею тієї ємності, яка вказана (а не як зазвичай – пишуть одне, а за фактом виходить в два рази менше).

Огляд нового Leagoo Power 5 – дивіться відео

LTE, OTG і доопрацьований Android Oreo лише підсилюють шанси девайсу бути хітом, адже настільки довгограючих и технологічних апаратів сьогодні дійсно небагато.

Ціна Leagoo Power 5

Вже 16 квітня телефони надійдуть у продаж за ціною 230 доларів (близько 6 тисяч гривень). Також Power 5 можна виграти всього за 2 долари.

Теги: Смартфони Техно Китай
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Великодні яйця та крашанки: яскраві та прості ідеї для оздоблення
сьогодні, 21:00 Великодні яйця та крашанки: яскраві та прості ідеї для оздоблення
Олена Булан 5492
Якщо Facebook набрид: як користуватися та що читати в Telegram
сьогодні, 20:01 Якщо Facebook набрид: як користуватися та що читати в Telegram
Тетяна Бучок 685
Технології блокчейн в інфраструктурі України: що планують у міністрестві
сьогодні, 18:00 Технології блокчейн в інфраструктурі України: що планують у міністрестві
Яніна Ткачук 275
Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
сьогодні, 17:00 Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
Володимир Шередега 740
Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
сьогодні, 15:01 Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
3694
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук