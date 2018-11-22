ЛеБрон Джеймс зіграв проти "Клівленда", "Атланта" знову поступилася: відеоогляд топ-матчів НБА

У НБА у середу, 21 листопада (ніч на 22 листопада в Україні), було зіграно чергові матчі. Не обійшлося без дещо сенсаційних результатів.

Обидва клуби, де грають українці – "Атланта" Олексія Леня та "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослава Михайлюка зіграли свої матчі. Але наші баскетболісти участі у цих матчах не приймали.

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Одним з найцікавіших матчів було протистояння "Клівленда" та "Лейкерс". Все через ЛеБрона Джеймса, який влітку перебрався до Лос-Анджелеса саме з Клівленда. І вперше зіграв проти колишніх партнерів на їх майданчику.

Гра і справді виявилася доволі бойовою. І нагадувала гойдалки, де кожна з команд перехоплювала ініціативу, виходила вперед. І мала шанси на перемогу. Найбільший відкрив у рахунку був +11 на користь "Клівленда" у другій чверті. Вели вони у рахунку +9 (96:87) і у четвертій чверті, але ривок "Лейкерс" 16:2 незадовго до кінця все змінив. У підсумку перемога гостей, яка допомогла їм залишитися на сьомій позиції. "Клівленд" поки найгірша команда Сходу.

Сам Джеймс у цьому матчі оформив дабл-дабл – 32 очки та 14 підбирань. Однак найефективнішим гравцем був Лонзо Болл – +16 при 15 очках, 6 передачах та 7 підбираннях.

Клівленд – Лейкерс 105:109 (28:24, 24:25, 29:32, 24:28)

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Програла свій черговий матч і "Атланта". Цього разу вдома лідеру Східної конференції "Торонто" (сама "Атланта" йде на передостанньому місці). Шанс виграти у господарів не було. вже на старті вони пропустили ривок "Торонто" 0:7, а загалом програли кожну з чвертей

Атланта – Торонто 108:124 (24:29, 20:26, 29:31,35:38)

У турі не обійшлося і без доволі сенсаційного результату "Голден Стейт" програв "Оклахомі". Та не лише сама поразка мала ефект неочікуваності, як те, що це четверта поспіль поразка для "ГСВ". Господарі провалили другу та четверту чверть, і як не старалися Кtвін Дюрант та Клей Томпсон, врятувати команду їм не вдалося. Чемпіони попереднього сезону зараз на п’ятій сходинці на Заході, "Оклахома" на третій позиції.

Голден Стейт – Оклахома 95:123 (18:23, 28:37, 33:27, 16:36)

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Команди, які на других позиціях у своїх конференція – "Мілуокі" на Сході та "Портленд" на Заході зіграли один проти одного. Виграли перші з різницею у 43 очки. При цьому "Мілуокі" зуміли вже у першій чверті довести різницю до 19 очок, а у другій – закинути 41 очко у кошик суперника. Янніс Адетокунбо лише трохи не дотягнув до тріпл-дабла – 33 очки, 16 підбирань та 9 передач.

Мілуокі – Портленд 143:100 (31:20, 41:30, 37:29, 34:21)

Невдахою туру можна вважати "Сан-Антоніо", які вдома мінімально поступилися лідеру Західної конференції "Мемфісу". У кінці матчу кожна з команд виходила вперед з різницею у одне очко, та два вдало виконані штрафні на останніх секундах матчу принесли перемогу саме "Гріззліс".

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Сан-Антоніо – Мемфіс 103:104 (32:30, 27:31, 18:20, 26:23)

Зате продовжив свою переможну ходу "Х’юстон". команда виграла п’яту гру поспіль і тепер у зоні плей-офф. Цього разу "Рокетс" обіграли "Детройт". При цьому у кінці матчу господарі зуміли "розтратити" перевагу у +14 очок, скоротивши її до +3. Однак у підсумку перемогу не упустили.

Варто зазначити, що у цьому матчі одразу троє гравців оформили дабл-дабл – Капела з "Х’юстона" (27 очок, 15 підбирань) та Граффін (37 очок та 11 підбирань) і Драммонд (20 очок та 11 підбирань) з "Детройта". Харден набрав 43 очки (реалізувавши усі 19 штрафних кидків), але зробив лише 9 передач.

Х'юстон – Детройт 126:124 (31:29, 25:28, 37:26, 33:41)