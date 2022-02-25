Ледь не вчинили самосуд: у Харкові затримали диверсанта, який різав шини під військкоматом

У Харкові затримали диверсанта, який порізав шини автівок під військкоматом. Місцеві жителі ледь не вчинили над ним самосуд.

У мережі оприлюднили відео затримання диверсанта. Він намагався нашкодити людям у Харкові.

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У Харкові затримали диверсанта, який різав шини

У місті спіймали чоловіка, який різав шини автівок поблизу військкомату. Його затримали місцеві жителі, які ледь не вдалися до самосуду. З оприлюдненого ролика зрозуміло, що на місці перебувала також поліція.

Затримання диверсанта у Харкові: дивіться відео з телеграму "ВО"

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Ліквідація диверсантів у Києві

Диверсантів виявляють у різних областях України. Їх вдається затримувати або ліквідовувати. Зокрема, вранці 25 лютого російські окупанти захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися в українську форму і намагалися прорватись до центру Києва зі сторони Оболоні. Проте наші захисники оперативно їх знищили.

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