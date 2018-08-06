Леді Гага вибачилася за слова про самогубство Zombie Boy

1 серпня світ приголомшила новина про смерть канадського кіноактора та модель Ріка Дженеста, більш відомого як Zombie Boy.

Спершу попередньою причиною смерті Ріка назвали самогубство. Тоді у Twitter-акаунті Леді Гага закликала всіх берегти себе від думок про суїцид і звертатися до сім'ї та друзів за підтримкою.

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Проте пізніше сім'я Дженеста заявила, що його смерть – це нещасний випадок.

Знаменитій співачці довелося вибачитися за те, що вона зарано написала про самогубство Ріка.

"З усією повагою до сім'ї Ріка, я приношу свої вибачення за те, що занадто рано зробила висновки, без свідків і будь-яких доказів щодо причини його смерті. Я жодним чином не хотіла зробити неправильний висновок. Я глибоко співчуваю його родині і друзям", – написала Леді Гага.

Out of respect for Rick's family, Rick & his legacy I apologize if I spoke too soon as there was no witnesses or evidence to support any conclusion for the cause of his death. I in no way meant to draw an unjust conclusion My deepest condolences to his entire family and friends. pic.twitter.com/CJ9AdOJ22j — Lady Gaga (@ladygaga) 4 серпня 2018 р.

The art we made was sacred to me and I was emotional, he was an incredible artist and his art and heart will live on. Rest In Peace You beautiful soul. pic.twitter.com/0gXTJ6cHYB — Lady Gaga (@ladygaga) 4 серпня 2018 р.

Дивіться кліп Леді Гаги, де знімався Zombie Boy – Born This Way: