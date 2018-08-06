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Леді Гага вибачилася за слова про самогубство Zombie Boy

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Рік Дженест та Леді Гага
Рік Дженест та Леді Гага / Кадр з відео

1 серпня світ приголомшила новина про смерть канадського кіноактора та модель Ріка Дженеста, більш відомого як Zombie Boy.

Спершу попередньою причиною смерті Ріка назвали самогубство. Тоді у Twitter-акаунті Леді Гага закликала всіх берегти себе від думок про суїцид і звертатися до сім'ї та друзів за підтримкою.

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Проте пізніше сім'я Дженеста заявила, що його смерть – це нещасний випадок.

Знаменитій співачці довелося вибачитися за те, що вона зарано написала про самогубство Ріка.

"З усією повагою до сім'ї Ріка, я приношу свої вибачення за те, що занадто рано зробила висновки, без свідків і будь-яких доказів щодо причини його смерті. Я жодним чином не хотіла зробити неправильний висновок. Я глибоко співчуваю його родині і друзям", – написала Леді Гага.

Дивіться кліп Леді Гаги, де знімався Zombie Boy – Born This Way: 

 

Теги: LifeStyle Леді Гага Музика
Джерело: 24 Канал
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