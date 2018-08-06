Леді Гага вибачилася за слова про самогубство Zombie Boy
1 серпня світ приголомшила новина про смерть канадського кіноактора та модель Ріка Дженеста, більш відомого як Zombie Boy.
Спершу попередньою причиною смерті Ріка назвали самогубство. Тоді у Twitter-акаунті Леді Гага закликала всіх берегти себе від думок про суїцид і звертатися до сім'ї та друзів за підтримкою.
Читайте також: Помер Zombie Boy: біографія моделі Ріка Дженеста з моторошними татуюваннями
Проте пізніше сім'я Дженеста заявила, що його смерть – це нещасний випадок.
Знаменитій співачці довелося вибачитися за те, що вона зарано написала про самогубство Ріка.
"З усією повагою до сім'ї Ріка, я приношу свої вибачення за те, що занадто рано зробила висновки, без свідків і будь-яких доказів щодо причини його смерті. Я жодним чином не хотіла зробити неправильний висновок. Я глибоко співчуваю його родині і друзям", – написала Леді Гага.
Дивіться кліп Леді Гаги, де знімався Zombie Boy – Born This Way: