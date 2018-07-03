Леді Гага засвітилась в бікіні на пляжі в Каліфорнії: пікантні фото

Американська поп-діва Леді Гага, за спостереженнями фанатів, помітно схудла. Її стрункі форми можна побачити не лише по світлинах в соцмережах, а й на нових знімках, де вона відпочиває з бойфрендом на каліфорнійському узбережжі.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

32-річна зірка засмагала біля океану в роздільному купальнику чорного кольору, який підкреслив струнку фігуру знаменитості. Її пляжний образ доповнили стильні сонцезахисні окуляри бренду "Miu Miu". Варто відзначити, що Гага зараз перебуває у чудовій фізичній формі, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, які її спіткали на початку 2018 року.

Читайте також: Леді Гага терміново скасувала концерти в Європі через проблеми зі здоров'ям



Леді Гага

Коханий Леді Гаги – 49-річний музичний менеджер Крістен Карино неохоче поставився до приймань сонячних ванн, через що лежав на піску в білій футболці і шортах, надівши на голову солом’яний капелюх і окуляри. Пара багато розмовляла, пила проходжені напої та багато фотографувалась.



Леді Гага і Крістен Карино

Нагадаємо, що епатажна Леді Гага підтвердила чутки про роман зі своїм агентом Крістеном Карино на церемонії нагородження "Греммі-2018". Там вона неочікувано засвітила розкішний перстень на безіменному пальці, давши привід для чуток про заручини. Вперше про роман Гаги та Карини преса заговорила ще в лютому 2017 року, а про їхні заручини – ще влітку.