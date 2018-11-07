Леді у червоному: Вікторія Бекхем показала стильний образ у Парижі

Знаменита британська дизайнерка Вікторія Бекхем засвітила черговий цікавий образ у Парижі, надихнувши шанувальників на експерименти з одним кольором в одязі.

Про це повідомляє видання Daily Mail. До столиці франції дружина Девіда Бекхема прибула швидкісним потягом Eurostar з Лондона. Папараці спіймали Вікторію на виході з Північного вокзалу Парижа.

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Для подорожі у Париж Бекхем одягнула яскравий total look в одному кольорі: а саме червону водолазку і міді-спідницю у тон власного бренду. Свій образ дизайнерка доповнила сонцезахисними окулярами, сумкою і туфлями-човниками на підборах у тон.