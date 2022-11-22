Ми цілком готові, м’яч на боці Ради, – МВС про легалізацію вогнепальної зброї
Незабаром у Верховній Раді збираються проголосувати у другому читанні за законопроєкт "Про обіг цивільної зброї і боєприпасів до неї". У МВС вже подали свої правки й напрацювання на розгляд парламентарів.
Водночас міністерство загалом готове до легалізації вогнепальної зброї. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
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Радник зазначив, у МВС вже готові до імплементації закону, якщо за нього проголосують "в цілому".
Всі свої правки й напрацювання МВС передало, тому м'яч на боці Верховної Ради, тому що саме вони є законотворцями та можуть проголосувати. Коли це буде – зараз не готовий сказати, але мені здається, це переважно правильний крок і виважений,
– пояснив Смірнов.
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За його словами, законопроєкт є відбиттям настроїв суспільства, позаяк він став можливим після проведеного голосування в "Дії".
"Я переконаний, що найближчим часом депутати проголосують за цей законопроєкт у другому читанні, й ми отримаємо можливість на носіння й зберігання короткоствольного озброєння. Якщо ми говоримо про носіння – то лише травматичного від 25-річного віку", – резюмував радник глави МВС.
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Легалізація зброї в Україні: що відомо
- 22 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про цивільну вогнепальну зброю.
- У квітні народний депутат Федір Веніславський наголосив, що підтримує можливість, щоб українці володіли як автоматичною, так і короткоствольною нарізною зброєю.
- У травні в застосунку "Дія" проводили опитування щодо володіння зброєю для цивільного населення. 59 відсотків респондентів підтримали рішення про легалізацію.
- У липні в МВС заявили, що вже у 2023 році українці зможуть вільно купувати пістолети.