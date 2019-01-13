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      "Леганес" офіційно оголосив про підписання гравця збірної України

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      "Леганес" офіційно оголосив про підписання гравця збірної України

      Іспанський "Леганес" офіційно оголосив про підписання контракту із захисником збірної України та іспанського "Луго" Василем Кравцем.

      21-річний гравець підписав з командою контракт на 4,5 роки з можливістю продовження угоди ще на рік.

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      Таким чином вже невдовзі лівий захисник зможе дебютувати у Прімері.

      Нагадаємо, що за "Леганес" виступає ще один гравець збірної України – воротар Андрій Лунін, права на якого належать мадридському "Реалу", перебуває в оренді в команді.

      Варто зазначити, що "Леганес" не повідомляє про суму контракту. Однак за повідомленням іспанських ЗМІ, мова йде про 2 мільйони євро.

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      Теги: Футбол Спорт Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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