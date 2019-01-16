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      "Леганес" поставив крапку щодо переходу Луніна

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      Лунін залишається у Реалі
      Лунін залишається у Реалі / as.com

      Спортивний директор іспанського "Леганеса" Тема Індіанс заявив, що представники мадридського "Реала", який володіє правами на Андрія Луніна, не зв'язувалися щодо можливого повернення українського воротаря з оренди.

      У "Леганесі" підтвердили, що отримують дзвінки від "Реала" щодо Луніна, проте вони не стосуються його повернення.

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      "Крім звичайних дзвінків із запитаннями про стан Луніна, ми нічого не чули від "Реала", – сказав спортивний директор.

      Крім того, орендна угода українського голкіпера не передбачає дострокового розірвання, повідомляє As. Також, за інформацією видання, Лунін задоволений своїм становищем.

      Іспанські ЗМІ раніше писали про повернення Луніна в "Реал" через можливий перехід Кіко Касільї в "Лідс". "Реал" начебто планував відкликати з оренди Луніна, оскільки в клубі залишається тільки два воротарі.

      У поточному сезоні 19-річний українець провів за "Леганес" 4 матчі, в яких пропустив 2 м'ячі.

      Нагадаємо, що головний тренер "Леганеса" Маурісіо Пеллегріно висловив бажання зберегти Андрія Луніна в зимове трансферне вікно. Однак, за його словами, цю позицію все одно потрібно підсилити.

      Теги: Спорт Футбол Реал Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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