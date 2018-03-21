Легенда радянського хокею наклав на себе руки у Москві, – ЗМІ

Напередодні у віці 72 років трагічно пішов із життя легендарний радянський хокеїст Юрій Шаталов. Цілком імовірно, що чоловік покінчив життя самогубством, оскільки через хворобу у нього відмовили ноги та він втратив сенс життя, щоправда офіційно про причини смерті поки не повідомляється.

Спершу сумну звістку оприлюднив клуб "Легенди хокею".

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"20 березня, у віці 72 років пішов з життя Юрій Григорович Шаталов. Чемпіон світу, дворазовий чемпіон СРСР у складі ЦСКА та "Крилья Совєтов", учасник Суперсеріі СРСР – Канада 1972 року, а також Серії 1974, Юрій Григорович протягом багатьох років був членом нашої великої родини – Клубу "Легенди хокею", – йдеться у дописі.

Крім того, клуб висловив співчуття рідним і близьким Шаталова у зв'язку з непоправною втратою.

Згодом у телеграм-каналі Mash з’явилася інформація, що колишній спортсмен покінчив життя самогубством.

Зазначається, що він страждав від важкого хронічного захворювання.

"Після того, як через хворобу у нього відмовили ноги, Юрій втратив сенс життя. Прощальної записки Юрій Григорович не залишив. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2017 року у Москві знайшли мертвим легендарного чемпіона СРСР Віктора Толмачова.