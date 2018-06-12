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Легендарна Сінді Кроуфорд знялась для глянцю і показала головні тренди осені 2018

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Сінді Кроуфорд для Harper's Bazaar Taiwan
Сінді Кроуфорд для Harper's Bazaar Taiwan / www.harpersbazaar.com

Супермодель Сінді Кроуфорд у свої 52 роки продовжує підкорювати головні обкладинки світу. Цього разу її запросили знатись для червневого випуску тайванського Harper's Bazaar.

Досить незвичним виявився той факт, що модель продемонструвала не звичні літні образи для червневого випуску видання, а ключові тренди осені 2018. Автором фотосесії став чилійський фотограф Ніно Муньосу.

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Серед стильних образів на Сінді можна побачити такі марки як Balenciaga, Calvin Klein, Ellery і Off-White. У фотоісторії Кроуфорд постала в oversize-накидках, куртках та пальто, а також в піджаках і тренчах вільного крою. Зірка також приміряла міді-спідниці, сорочки та взуття в клітинку, речі з штучного хутра, а також гостроносі підбори. Щодо кольорової гами, то в "луках" переважає бордовий, коричневий та синій кольори.


Сінді Кроуфорд для Harper's Bazaar Taiwan


Сінді Кроуфорд для Harper's Bazaar Taiwan


Сінді Кроуфорд для Harper's Bazaar Taiwan


Сінді Кроуфорд для Harper's Bazaar Taiwan


Сінді Кроуфорд для Harper's Bazaar Taiwan


Сінді Кроуфорд для Harper's Bazaar Taiwan


Сінді Кроуфорд для Harper's Bazaar Taiwan


Сінді Кроуфорд для Harper's Bazaar Taiwan


Сінді Кроуфорд для Harper's Bazaar Taiwan

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: Harper's Bazaar Taiwan
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