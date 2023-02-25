Весь світ став синьо-жовтим: легендарні будівлі освітили кольорами українського прапора

У п'ятницю, 24 лютого, увесь світ виявляв підтримку та солідарність у роковини повномасштабного вторгнення Росії. Тисячі людей вийшли на мирні акції, а відомі будівлі по всьому світу освітили синіми та жовтими кольорами.

Рівно через рік після цинічного нападу росіян на територію України будівлі по всьому світу засяяли кольорами українського прапора. Таким чином країни виявли підтримку нашій державі.

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У яких країнах підтримали акцію

У МЗС України зазначають, що сьогодні синій та жовтий – це кольори свободи, хоробрості та незламності.

Синьо-жовте сяйво можна було побачити всюди – від Сіднею та Сеулу до Гвадалахари і Ріо-де-Жанейро, від Гельсінкі та Рейк'явіку до Кейптауну та Момбаси,

– йдеться у повідомленні.

Світ підтримує Україну / Фото МЗС

Нагадаємо, що Британія також долучилась до цієї події. 24 лютого арка лондонського "Вемблі" набула синьо-жовтих кольорів. Також на фасаді стадіону був зображений український прапор та підпис: "Футбол стоїть разом із Україною".

У 30 країнах відбулись мирні акції: коротко