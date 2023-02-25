Весь світ став синьо-жовтим: легендарні будівлі освітили кольорами українського прапора
Джерело:МЗС України
У п'ятницю, 24 лютого, увесь світ виявляв підтримку та солідарність у роковини повномасштабного вторгнення Росії. Тисячі людей вийшли на мирні акції, а відомі будівлі по всьому світу освітили синіми та жовтими кольорами.
Рівно через рік після цинічного нападу росіян на територію України будівлі по всьому світу засяяли кольорами українського прапора. Таким чином країни виявли підтримку нашій державі.
До теми Весь світ разом з Україною: наші союзники почали вшановувати роковини великої війни – фото
У яких країнах підтримали акцію
У МЗС України зазначають, що сьогодні синій та жовтий – це кольори свободи, хоробрості та незламності.
Синьо-жовте сяйво можна було побачити всюди – від Сіднею та Сеулу до Гвадалахари і Ріо-де-Жанейро, від Гельсінкі та Рейк'явіку до Кейптауну та Момбаси,
– йдеться у повідомленні.
Світ підтримує Україну / Фото МЗС
Нагадаємо, що Британія також долучилась до цієї події. 24 лютого арка лондонського "Вемблі" набула синьо-жовтих кольорів. Також на фасаді стадіону був зображений український прапор та підпис: "Футбол стоїть разом із Україною".
У 30 країнах відбулись мирні акції: коротко
- У перші роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну люди у різних куточках планети вийшли на вулиці, аби висловити солідарність нашому народу. Акції на підтримку Україні відбулись у 80 містах 30 країн світу.
- У центрі Риги учасники акції масово несли синьо-блакитні букети до монумента і розгорнули велетенський прапор України.
- В Єревані люди з прапорами та плакатами прийшли до пам'ятника Тарасу Шевченку.
- У Кракові організували виставку робіт Івана Марчука, конференцію про співпрацю культурних середовищ, службу "Молитва за мир в Україні" в кафедральному соборі Вавельського Замку.
- А у сеймі Литви заспівали гімн України в річницю повномасштабного вторгнення Росії. Учасники акції були одягнуті в українські вишиванки та вбрання в синьо-жовтих кольорах.
- Детальніше про це читайте за посиланням.