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Легендарні Backstreet Boys повернулись на сцену після 5 років перерви: новий кліп

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Гурт Backstreet Boys
Гурт Backstreet Boys / Фото з відкритих джерел

Знаменитий бойз-бенд гурт Backstreet Boys зі США повернувся у музичну індустрію з новою композицією та відеокліпом на неї – "Don't Go Breaking My Heart". Музикантів не було на сцені цілих 5 років.

Новий відеокліп, який музична група опублікувала на своєму YouTube-каналі 16 травня, викликав неабиякий захват у фанатів. Деякі шанувальники навіть помітили у треку Backstreet Boys схожість з піснями Джастіна Тімберлейка як за звучанням, так і за манерою виконання.

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Але приємні новини для прихильників улюбленців 1990-тих не завершуються – в честь 25-річчя гурту колектив вирушить у великий концертний тур Backstreet Boys: Larger Than Life, який розпочнеться у липні і триватиме до листопада. Всього у музикантів заплановано 21 виступ.

Backstreet Boys – "Don't Go Breaking My Heart": дивитись відео онлайн

 

Варто додати, що відомий поп-гурт Backstreet Boys існував з 1993 по 2014 рік, після чого вони взяли тривалу паузу у шоу-бізнесі. Гурт складається з п'яти чоловік: Нік Картер, Ей Джей Маклін, Брайан Літтрелл, Хауї Дороу та Кевін Річардсон.

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Гурт Backstreet Boys в минулому

За час існування гурту музиканти випустили декілька музичних альбомів та кілька десятків хітів, серед яких найпопулярнішими стали "I Want It That Way", "As Long as You Love Me" і "Larger Than Life". Гурт був відзначений кількома нагородами Греммі, а в 2001 році потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найуспішніший підлітковий гурт усіх часів.

Теги: Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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