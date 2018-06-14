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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Легендарні Placebo виступлять на Atlas Weekend 2018

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Placebo виступить у Києві
Placebo виступить у Києві / tenhomaisdiscosqueamigos.com

Культовий британський гурт Placebo стане хедлайнером фестивалю Atlas Weekend 2018, який відбудеться в Києві на ВДНГ з 3 по 8 липня.

У 2016 році група відзначила 20-річчя на топі альтернативного року масштабним турне "20 Years Of Placebo". У їхньому арсеналі – мільйони проданих альбомів, номінації та перемоги в знакових преміях, а також співпраця з музичними легендами, серед яких Девід Боуї, Роберт Сміт і Майкл Стайп. Але найцінніше – любов мільйонів шанувальників з усіх куточків планети.

Читайте також: Atlas Weekend 2018: програма на всі дні фестивалю, учасники, квитки та ціни

Брайан Молко і Стефан Ольсдаль повертаються до Києва і з нетерпінням чекають зустрічі з українською публікою.

Слухайте пісню Placebo – Breathe Underwater

 

IV фестиваль Atlas Weekend відбудеться у Києві на ВДНГ з 3 по 8 липня. За 6 днів на 7-ми сценах фестивалю виступлять понад 200 українських і зарубіжних артистів. Серед уже заявлених учасників: The Chemical Brothers, Martin Garrix, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany, Бумбокс, Pianoбой, 5`nizza, DakhaBrakha і багато інших.

Авторитетне британське музичне онлайн-видання Gigwise уже внесло Atlas Weekend в список найкращих фестивалів світу 2018 року – нарівні з Sziget, Burning Man, Primavera Sound, Sonar і іншими фестивальними монстрами планети.

Придбати квитки на фестиваль можна за посиланням.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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