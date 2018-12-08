Легендарний біатлоніст несподівано змінив професію: фото

Легендарний норвезький екс-біатлоніст Уле-Ейнар Бьорндален працює експертом на норвезькому телебаченні TV2 під час біатлонного сезону 2018/19.

Бьорндален вже дебютував у ролі експерта в Шушені під час відкриття лижного сезону, а наразі легендарний біатлоніст працює експертом під час Кубка світу у Поклюці.

Читайте також: Хто така Юлія Джима: біографія зірки українського біатлону

Я дуже вдячний, що мені запропонували працювати на TV2. Я настільки люблю біатлон, що, як мені здається, можу вносити свій вклад в спорт ще кілька років,

– сказав Бьорндален.

Зазначимо, що Уле-Ейнар Бьорндален виграв за свою кар'єру 13 олімпійських медалей, серед яких 8 золотих. Також він 20-кратний чемпіон світу і має 95 перемог на етапах Кубка світу з біатлону.

Нагадаємо, перший етап Кубка світу 2018/19 відбувається у Поклюці з 2-го по 9 грудня.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24