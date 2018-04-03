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Легендарний метал-гурт Helloween зіграє єдиний концерт в Україні

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Helloween мандрують з туром Pumpkins United
Helloween мандрують з туром Pumpkins United

9 квітня у Києві вперше за багато років популярний німецький Helloween виступить в оригінальному зірковому складі. Українські метал-фани почують усі класичні хіти групи і стануть учасниками всесвітнього туру Pumpkins United.

Helloween – одні з найшанованіших представників року і вважаються засновниками німецького melodic speed metal. Як хрещені батьки цього жанру, Helloween стали однією з найвпливовіших металічних груп планети. Починаючи з середини 1980-х, музиканти виступали хедлайнерами на найпопулярніших фестивалях світу, серед яких Rock in Rio, Loudpark, Wacken і Woodstock.

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Гурт провів масштабні тури в компанії Iron Maiden, Black Sabbath, Dio, Slayer та Ozzy Osbourne. Helloween грали на острові Борнео і навіть на висоті 10600 футів, у найвищій столиці світу – місті Ла-Пас у Болівії. Феєричне шоу групи на фестивалі Monsters Of Rock-1988 у замку Донінгтон перед більш ніж 100 тисячами "металістів" було таким же пам'ятним, як і масштабний тур MTV Headbanger`s Ball tour у США разом з Anthrax і Exodus.

Helloween випустили 15 студійних і 3 "живих" альбоми, продали більше 8 мільйонів дисків і завоювали 14 золотих і 6 платинових нагород. Протягом 30 років Helloween радували шанувальників фантастичними рифами, чудовими піснями та мелодіями.

Helloween – I Want Out

У 2015 році народилася ідея туру Pumpkins United. Два роки переговорів – і нарешті Helloween зібрався в оригінальному складі й почав концертну подорож. Кожен виступ гурту триває майже три години. Бас-гітарист Маркус Гросскопф відзначає:

У нашому сет-листі є пісні, які ми не грали довгий час або взагалі ніколи не виконували. Тож хай глядачі готуються до сюрпризів.

Єдиний концерт Helloween в Україні відбудеться у київському Палаці спорту. Це унікальна подія, яка увійде в рок-історію нашої країни і назавжди залишиться в пам'яті всіх шанувальників важкого металу.

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Теги: LifeStyle Музика Анонс Афіша
Джерело: 24 Канал
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