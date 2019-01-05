Легендарний Пепе близький до повернення в "Порту"

Португальський захисник Пепе близький до повернення у свій колишній клуб.

Порту близький до укладення контракту з колишнім захисником "Реала" Пепе, повідомляє Record.

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Португалець в кінці минулого року пішов з "Бешикташа" через заборгованість по зарплаті, ставши вільним агентом.

У стані "драконів" Пепе возз'єднається з багаторічним партнером по "Реалу" Ікером Касільясом, який виступає на "Драгау" вже четвертий сезон.

Нагадаємо, що Пепе виступав за "Порту" з 2004-го по 2007 рік, після чого перебрався на "Сантьяго Бернабеу" за 30 мільйонів євро.

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