Легендарний Пепе близький до повернення в "Порту"
Португальський захисник Пепе близький до повернення у свій колишній клуб.
Порту близький до укладення контракту з колишнім захисником "Реала" Пепе, повідомляє Record.
Читайте також: Топ-трансфери європейських клубів 2019
Португалець в кінці минулого року пішов з "Бешикташа" через заборгованість по зарплаті, ставши вільним агентом.
У стані "драконів" Пепе возз'єднається з багаторічним партнером по "Реалу" Ікером Касільясом, який виступає на "Драгау" вже четвертий сезон.
Нагадаємо, що Пепе виступав за "Порту" з 2004-го по 2007 рік, після чого перебрався на "Сантьяго Бернабеу" за 30 мільйонів євро.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
У Росії панічно відреагували на участь принца Гаррі в "антиросійських" військових навчанняхсьогодні , 20:47
-
Опубліковано повний текст Томосу про автокефалію Православної церкви Українисьогодні , 20:09
-
Службовий роман після "Богемної рапсодії": Рамі Малек зустрічається з Люсі Бойнтонсьогодні , 18:43
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
"Аякс" на власному полі переграв "Фейєноорд"20 січня 2011 , 13:54
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Фоменко: "Динамо" за перенесення матчу, "Шахтар" поки мовчить23 вересня 2014 , 14:38
Італійський бар'єр. Матч дня. "Динамо" - "Фіорентина"16 квітня 2015 , 11:40