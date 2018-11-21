Легендарний Усейн Болт може перейти за команду, яку тренує Марадона

Ямайський спринтер і восьмикратний олімпійський чемпіон Усейн Болт може найближчим часом підписати контракт з професійним футбольним клубом.

Підписати контракт з Болтом готовий клуб 2 дивізіону чемпіонату Мексики "Дорадос", головним тренером якого є колишній гравець збірної Аргентини Дієго Марадона, повідомляє Marca.

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Нагадаємо, Болт зіграв кілька товариських матчів за австралійський клуб "Сентрал Кост Марінерс", але не зміг досягти домовленості за умовами контракту і покинув команду. Також ямаєць відмовився від дворічного контракту з мальтійським клубом "Валетта".

Нещодавно Болт заявив, що має намір залишити спроби почати футбольну кар'єру, якщо не зуміє знайти собі команду до кінця листопада.

Хто такий Усейн Болт?

9-разовий олімпійський чемпіон, та 10-разовий чемпіон світу. За свої вміння спортсмен отримав прізвисько "Блискавка". Його називають найшвидшою людиною у світі.

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