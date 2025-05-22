2 роки тому відбулася операція на Бєлгородщині: як Легіон увіковічить цей день

22 травня виповнюється два роки з дня операції, проведеної бійцями Легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області. Цей бій став поворотною точкою та символом боротьби за свободу.

Про те, як планують увіковічити цей день, військові Легіону "Свобода Росії" розповіли в коментарі 24 Каналу.

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Військові Легіону запустили меморіальний сайт

Операція в Бєлгородській області була не першим боєм Легіону, який воює на боці України, однак саме вона стала не лише демонстрацією сміливості, а й потужним символом.

Відтоді 22 травня оголошено Днем героїв Вільної Росії. У цей день військові згадують загиблих побратимів – тих, хто віддав життя за майбутнє країни, вільної від диктатури.

До другої річниці операції Легіон також створив меморіальний сайт "Стіна пам'яті" – онлайн-простір, де зібрані імена, історії та фотографії полеглих бійців. За словами військових, цей сайт покликаний зберегти пам'ять про кожного з них.

Ми пам'ятаємо "Скіфа". "Хірурга". "Батю". "Сотника". "Апостола". "Чича". "Лісовика". "Фартового". "Ганді". "Сандро". Ми пам'ятаємо кожного, хто став частиною Небесного Легіону,

– наголосили бійці.

Військові зібрали історії полеглих побратимів / Фото: пресслужба Легіону

До слова, у квітні 2025 року Легіон "Свобода Росії" запустив курс підготовки легіонера. За словами військових, протягом двох місяців тренувального табору охочі опанують все необхідне: поводження зі зброєю та різною військовою технікою, тактику, медицину, топографію.