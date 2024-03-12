Перейшли Рубікон, – російські добровольці показали відео, як перетнули кордон на танках

Легіон "Свобода Росії" перетнув кордон із країною-агресором. Добровольці показали, як зробили це на танках.

Відповідне відео легіон "Свобода Росії" опублікував уранці 12 березня. Перед цим добровольці заявили, що росіяни житимуть вільно.

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Перетнули російський кордон на танках

На оприлюднених кадрах чітко видно, як добровольці прямують на танках. Для перетину кордону використали щонайменше два.

Танки бруду не бояться. Перейшли Рубікон. Перетнули кордон,

– наголосили в легіоні "Свобода Росії".

Як добровольці перетнули кордон: дивіться відео

Що вже відомо

Уранці 12 березня після того, як російські телеграм-канали почали заявляти про постріли в Бєлгородській області, легіон опублікував відеозвернення. Добровольці зробили низку важливих заяв. Зокрема, наголосили, що росіяни житимуть вільно.

Також зауважили, що мріють про вільну Росію, у якій не буде диктатури Путіна. Підкреслили, що докладають зусиль для цього.

"Ми відбиратимемо в режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого "повинні". Росіяни житимуть вільно", – наголосили у "Свободі Росії".

Також добровольці зазначили, що окупанти раділи, коли російські авіабомби завдавали ударів по цивільній інфраструктурі Харківщини. У Кремлі мовчали, коли під обстрілом опинялися прикордонні регіони, а під час мобілізації громадян країни-агресора Москва сміялася.

"Ми приходимо не для того, щоб вбити, стерти, знищити чи покарати. Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності й страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу. Дати вашим дітям нормальне та цивілізоване майбутнє", – наголосили в легіоні.

Зауважимо, в мережі також писали, що в Бєлгородській та Курській областях лунають вибухи. Ворожі телеграм-канали повідомляли про звуки автоматних черг, опублікували відео, як танк із синім прапором заїхав у одне з прикордонних сіл.

Також у мережі зазначали, що РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон нібито проводять операцію на території Росії. Зокрема, в Бєлгородській та Курській областях. До речі, Сибірський батальйон також опублікував відео бою на території країни-агресора.