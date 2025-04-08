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24 Канал Новини світу Масові підпали та агітація: легіон "Свобода Росії" у березні активно працював проти окупантів
8 квітня, 21:14
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Масові підпали та агітація: легіон "Свобода Росії" у березні активно працював проти окупантів

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Легіон "Свобода Росії" у березні здійснив кілька акцій проти путінського режиму, включаючи підпали трансформаторної підстанції, веж зв'язку та автомобілів.
  • Один з учасників Легіону розповів про доступ до секретної інформації, що дозволило здійснювати диверсії на російській залізниці та на складах з боєприпасами.

Партизани спротиву "Свобода Росії" в березні провели кілька акцій проти військових "артерій" армії країни-агресорки. Вони повідомляють, що їхній запал горітиме стільки, скільки потрібно для досягнення мети.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Легіон спротиву "Свобода Росії".

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Партизани борються проти путінського режиму

Цієї весни представники опору в Росії зустрічав весну активною боротьбою з путінським режимом та його машиною вбивств. Вже три роки "Свобода Росії" знищує окупантів, не дозволяючи їм потрапити на війну в Україні, а також проводить диверсії на ворожій території.

Так за березень Легіон встиг провести:

  • підпал трансформаторної підстанції в Сичово, Челябінської області;
  • підпал веж зв'язку в Санкт-Петербурзі та Новосибірську;
  • підпал автомобілів працівників НПО "Сплав" у Тулі;
  • поширення листівок та графіті з нагоди 3-річчя заснування Легіону
  • пряму трансляцію подкасту "Спротив.ФМ".

Наш прихильник ефективно підійшов до цього завдання – тепер в ОМОН, що знаходиться поруч, у Новосибірську будуть проблеми з комунікацією, і виконувати свої "ментівські" завдання для путінського режиму їм буде набагато складніше,
– прокоментували партизани одну зі своїх акцій.

А от автомобілі Легіон підпалив для того, щоб нагадати виробникам російської зброї, що партизанський рух живий.

"Свобода Росії" підсумували проведені акції в березні: дивіться відео

Нагадаємо, раніше один з учасників Легіону розповів, як маючи доступ до секретної інформації, виводив дані з ноутбуків та здійснював диверсії, зокрема на російській залізниці та на складах з боєприпасами.