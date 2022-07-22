Lego створив фігурки героїв "Азовсталі": не забули й про легендарних командирів

09:12

Українські воїни героїчно тримали оборону Маріуполя проти російських військ, які значно переважали у кількості техніки та особового складу. Увесь світ спостерігав за боями за "Азовсталь", де наші захисники давали відсіч ворогу. Українські воїни вразили світ і стали героями Lego