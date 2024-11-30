Зеленський погодився на інтерв'ю з подкастером українського походження Лексом Фрідманом: хто це

Відомий американський подкастер Лекс Фрідман запросив Зеленського на інтерв'ю. Він готовий приїхати до Києва, щоб поговорити з президентом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис самого Лекса Фрідмана у соцмережі Х. На сторінці подкастера в ютубі 4 мільйони підписників. До слова, 1 грудня у столиці очікують на приїзд іноземних гостей. Кого саме – не розголошують, але відомо, що рух у центрі Києва обмежать.

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Що відомо про можливу розмову Зеленського з Фрідманом

Я б хотів зробити тригодинний подкаст із Володимиром Зеленським. Я приїду до Києва для цього. Давайте зробимо це,

– коротко написав Фрідман.

У коментарях Зеленський відповів, що згоден на інтерв'ю та чекатиме на співрозмовника в Україні. Але окремого анонсу інтерв'ю поки немає на офіційних сторінках лідера держави.



Зеленський поговорить із Фрідманом / Скриншот 24 Каналу

Цікаво, що в коментарі під дописом набігли трампісти, які закликали не говорить із українським президентом. Утім, багато хто дякував за таку ініціативу та закликав поговорити і з простими українцями, щоб зрозуміти війну ще краще. Деякі подкастери запропонували Зеленському власні майданчики, щоб підтримати Україну. А один з коментаторів дорікнув, що Фрідман був в Україні 2022 року, але не виклав відео звідти, як обіцяв.

Хто такий Лекс Фрідман

Він працює в Массачусетському технологічному інституті, де досліджує штучний інтелект. Цікаво, що Фрідман має українсько-єврейське походження: родина переїхала до США у 1994 році, коли йому було 11. Хлопець народився у Таджикистані.

Подкаст Лекса Фрідмана з'явився 2018 року. Спершу там порушували тему штучного інтелекту, та згодом коло розмов розширили. Усі діалоги довгі – тривають від двох до чотирьох годин. Тож тригодинне інтерв'ю із Зеленським не є чимось особливим для Фрідмана.

На його сторінці подкаст охарактеризовано як "Розмови про природу розуму, свідомості, любові та сили".

Серед гостей були: Каньє Вест, Марк Цукерберг, Ілон Маск, Такер Карлсон, Ричард Докінз, Іванка Трамп. А також низка політиків – Дональд Трамп, сенатор лівих поглядів Берні Сандерс, президент Аргентини Хав'єр Мілей. На ютубі можна знайти його тригодинну розмову із Сергієм Плохієм, українським істориком з Гарварду.

Іще Фрідман цікавиться темами прибульців, шпигунів і таємних товариств. І навіть є членом такої собі Темної мережі інтелектуалів, яка виступає проти політкоректності та культури скасування (cancel culture).