Лень допоміг "Атланті" обіграти "Філадельфію", "Лейкерс" з Михайлюком програли "Юті": відео

Українські баскетболісти Олексій Лень та Святослав Михайлюк провели чергові матчі за свої команди в рамках регулярного чемпіонату НБА. Лень допоміг здобути перемогу "Атланті", а "Лейкерс" Михайлюка несподівано програли "Юті".

Філадельфія – Атланта 121:123 (30:32, 26:22, 32:35, 33:34)

"Філадельфія" та "Атланта" влаштували справжні гойдалки. У першій чверті гості були сильніші, однак "Сіксерс" зуміли відігратися у другій 12-хвилинці. Після великої перерви сильнішими були гості, хоча наприкінці зустрічі саме "Філадельфія" мала всі шанси перемогти. "Атланті" вдалося не тільки відігратися, але й вийти вперед на два очки та перемогти.

Український центровий "Атланти" Олексій Лень провів на паркеті 13 хвилин. За цей час він зумів набрати 9 очок, зробити 6 підбирань. Лень закинув 4 з 6 двоочкових, також реалізував 1 штрафний з трьох.

Юта – Лейкерс 113:95 (32:26, 30:15, 21:27, 30:27)

Упродовж усього матчу "джазмени" диктували гру й не дозволяли "Лейкерс" вийти вперед. Тільки у першій чверті гості з Лос-Анджелеса зуміли випередити суперників на одне очко. Надалі "Юта" контролювала гру та здобула надзвичайно впевнену перемогу.

Український захисник "Лейкерс" Святослав Михайлюк провів на паркеті 6 хвилин 36 секунд. Очок в цій грі він не набрав, на його рахунку одна результативна передача.

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