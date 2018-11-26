11:28
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, 25 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

      Лень допоміг "Атланті" перервати серію поразок, Михайлюк зіграв 8 хвилин за "Лейкерс"

      84 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти "Шарлотт". Ця перемога дозволила команді українця перервати свою 10-матчеву безвиграшну серію. А "Лейкерс" зі Святославом Михайлюком в драматичній кінцівці програли "Орландо".

      За 9 хвилин ігрового часу Лень встиг набрати 8 очок, зробити 4 підбирання, 1 передачу і 1 блок-шот. А найрезультативнішим у "ястреів" став Джон Коллінз – 23 очка та 11 підбирань. У "Шарлотт" найбільший внесок зробив Малик Монк, який набрав 26 очок.

      Читайте також: Двоє гравців довикликані в збірну України перед матчами відбору на ЧС-2019

      Відеоогляд матчу Атланта – Шарлотт


      Інший українець Михайлюк провів на майданчику майже 9 хвилин – він знову погано кидав (0 з 2 з гри і 1 з 2 з лінії штрафних), здійснив 1 перехоплення, кілька разів не втримав опікуна в захисті і завершив матч з показником корисності "+7".

      Відеоогляд матчу Лейкерс – Орландо


      "Атланта" – "Шарлотт" 124:123 (32:43, 33:23, 35:31, 24:26)

      "Лейкерс" – "Орландо" 104:108 (29:19, 23:32, 19:35, 33:22)

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Олексій Лень Святослав Михайлюк Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Формула-1: Sauber презентує новий болід 2 лютого
       4 січня 2013 , 11:25
      Формула-1: Williams налаштовується на боротьбу із топ-командами
       23 лютого 2013 , 16:22
      Серія А: Проблеми "Ювентуса з "Вероною", "Фіорентина" навздогін лідерам. ВІДЕО
       22 вересня 2013 , 19:08
      "Атлетіко" намовляє Косту
       4 травня 2014 , 10:55
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук