Лень допоміг "Атланті" перервати серію поразок, Михайлюк зіграв 8 хвилин за "Лейкерс"

Український центровий "Атланти" Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти "Шарлотт". Ця перемога дозволила команді українця перервати свою 10-матчеву безвиграшну серію. А "Лейкерс" зі Святославом Михайлюком в драматичній кінцівці програли "Орландо".

За 9 хвилин ігрового часу Лень встиг набрати 8 очок, зробити 4 підбирання, 1 передачу і 1 блок-шот. А найрезультативнішим у "ястреів" став Джон Коллінз – 23 очка та 11 підбирань. У "Шарлотт" найбільший внесок зробив Малик Монк, який набрав 26 очок.

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Відеоогляд матчу Атланта – Шарлотт



Інший українець Михайлюк провів на майданчику майже 9 хвилин – він знову погано кидав (0 з 2 з гри і 1 з 2 з лінії штрафних), здійснив 1 перехоплення, кілька разів не втримав опікуна в захисті і завершив матч з показником корисності "+7".

Відеоогляд матчу Лейкерс – Орландо



"Атланта" – "Шарлотт" 124:123 (32:43, 33:23, 35:31, 24:26)

"Лейкерс" – "Орландо" 104:108 (29:19, 23:32, 19:35, 33:22)

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