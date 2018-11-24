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      Лень став найкращим гравцем матчу проти "Бостона", але його "Атланта" знову програла: відео

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      "Атланта" програла "Бостону"
      "Атланта" програла "Бостону" / Getty Images

      Український центровий Олексій Лень зіграв черговий матч за "Атланту". Він вийшов у грі проти "Бостона", а його команда зазнала чергової поразки.

      Варто зазначити, що Лень не потрапив до стартової п’ятірки. Ще за першу чверть "Атланта" дозволила суперникам набрати 45 очок, а різниця у рахунку досягла +22. Тож до кінця поєдинку перевага "Бостону" була в межах цієї різниці.

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      Олексій Лень у цьому матчі провів на паркеті майже 20 хвилин. За цей час він набрав 17 очок, та зробив два підбирання. Його результативність склала +22, що стало найкращим показником серед усіх гравців.

      Атланта – Бостон 96:114 (23:45, 22:16, 19:21, 32:32)

      "Атланта" тепер на останньому місці у Східній конференції. За 19 матчів команда здобула лише три перемоги.

       

      Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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